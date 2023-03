Commissione Ue lancia proposte contro il greenwashing e per il diritto alla riparazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le aziende che scelgono di fare una “dichiarazione verde” sui loro prodotti o servizi, dovranno rispettare norme minime su come sostanziare tali affermazioni e sul modo in cui le comunicano. È questa una delle proposte avanzate oggi dalla Commissione europei per definire criteri comuni contro il «greenwashing» e le dichiarazioni ambientali fuorvianti. In base alla proposta di direttiva i consumatori avranno maggiore chiarezza, maggiore rassicurazione sul fatto che quando qualcosa viene venduto come verde in realtà è effettivamente verde.

Ne trarranno vantaggio anche le aziende, spiega Bruxelles, poiché coloro che si impegnano a fondo per migliorare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti saranno più facilmente riconosciuti e premiati dai consumatori e saranno in grado di incrementare le loro vendite, piuttosto che affrontare una concorrenza sleale.

La Commissione ha anche lanciato una proposta di disegno di legge sul diritto alla riparazione, che diventerebbero “più facili ed economiche” anche oltre il periodo legale di garanzia per smartphone, tablet, pc ed elettrodomestici per ridurre l’impatto ambientale, sostenere il Green Deal e contrastare l’obsolescenza programmata.

Con le norme presentate oggi l’esecutivo Ue punta a dare ai cittadini la possibilità di rivolgersi a servizi di riparazione quando la garanzia legale dei prodotti - solitamente di due anni - è scaduta. Saranno poi introdotti standard comuni di trasparenza su condizioni e prezzi delle riparazioni.