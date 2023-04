Ue lancia riforma dei brevetti: «Aiutiamo le Pmi a sfruttare al massimo le loro invenzioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione ha proposto nuove norme per aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a sfruttare al massimo le loro invenzioni, le nuove tecnologie e contribuire alla competitività e alla sovranità tecnologica della Ue.

I regolamenti proposti sui brevetti essenziali standard, la concessione obbligatoria di licenze di brevetti in situazioni di crisi e la revisione della legislazione sui certificati protettivi complementari dovrebbero costituire un quadro dei diritti di proprietà intellettuale più trasparente ed efficace. Viene proposta anche una licenza obbligatoria dei brevetti che consente a un governo di autorizzare l’uso di un brevetto/invenzione senza il consenso del titolare del brevetto: integrerebbe gli strumenti esistenti per gestire le crisi.

Le proposte comunitarie integreranno il sistema del Brevetto Unitario, che sarà operativo dal 1° giugno. I brevetti standard essenziali (Sep) proteggono la tecnologia che è stata dichiarata essenziale per l’attuazione di uno standard tecnico adottato da un’organizzazione di sviluppo standard. Tali standard riguardano ad esempio la connettività (5G, Wi-Fi, Bluetooth) o gli standard di compressione e decompressione audio/video. Per realizzare un prodotto conforme agli standard, dovranno essere utilizzati i relativi brevetti “essenziali”. Il monopolio concesso da tali brevetti specifici è bilanciato dall’impegno dei titolari di Sep a concedere in licenza questi brevetti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

I difetti del sistema attuale

Per molti anni, l’attuale sistema, spiegano alla Commissione, ha sofferto di una mancanza di trasparenza, prevedibilità e lunghe controversie e contenziosi. L'autoregolamentazione non si è dimostrata efficace. L’applicabilità dei brevetti standard essenziali (in particolare per gli standard di connettività) aumenterà con l’avvento dell’”Internet delle cose”. Si tratta di garantire che sia i proprietari che gli esecutori di tali standard realizzino e vendano prodotti nella Ue e siano competitivi sui mercati globali. E che gli utenti finali, compresi le pmi e i consumatori, beneficino di prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate a prezzi equi e ragionevoli.Il quadro di licenza essenziale proposto fornirebbe ulteriore trasparenza per quanto riguarda i portafogli, le royalty aggregate (quando sono coinvolti brevetti di più titolari) e consentendo alle parti di disporre di mezzi più efficienti per concordare i termini delle loro licenze.

Le nuove misure proposte

La proposta introduce misure sui seguenti aspetti: un registro, una banca dati e controlli di essenzialità; pareri di esperti sulla royalty aggregata; determinazione dei termini della licenza mediante conciliazione sostitutiva di oneroso contenzioso; misure di sostegno alle pmiI; l’istituzione di un “centro di competenza” presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).Il regolamento proposto si applicherà a tutte gli standard che saranno pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, la Commissione determinerà quali standard, relativi attuazioni o casi d’uso sarebbero esclusi dalla fissazione aggregata delle royalty e dal processo di conciliazione in situazioni in cui la rispettiva licenza non pone difficoltà o inefficienze significative che incidono sul funzionamento del mercato interno. Viceversa, le norme pubblicate prima dell’entrata in vigore del regolamento non ne saranno soggette, a meno che specifiche distorsioni del mercato dovute a inefficienze nel rilascio delle licenze di brevetti standard inducano la Commissione ad includerle nel proprio ambito di applicazione.

La licenza obbligatoria dei brevetti consente a un governo di autorizzare l’uso di un brevetto invenzione senza il consenso del titolare del brevetto. È generalmente lo strumento preferito per aumentare la produzione, ma se gli accordi volontari non sono disponibili o adeguati, la licenza obbligatoria può aiutare a fornire l’accesso a prodotti e tecnologie chiave rilevanti per la crisi come ultima risorsa in tempi di crisi. Attualmente esiste un mosaico di 27 regimi nazionali di licenze obbligatorie e ciò può essere fonte di incertezza giuridica sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori dei diritti di proprietà intellettuale. Tale strumento integrerebbe gli strumenti di crisi come lo strumento di emergenza del mercato unico, i regolamenti HERA e il Chips Act.