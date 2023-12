Ue, meno regole e più spinta a innovare

Parallelamente, secondo previsioni IQVIA, si assisterà dal 2023 al 2028 a un’esplosione di investimenti in Ricerca, pari a 1.700 miliardi di dollari a livello internazionale, da parte dell’industria farmaceutica, che la colloca al primo posto al mondo tra i diversi settori. La sfida per l’industria farmaceutica globale sarà quindi multidimensionale e di grande complessità: tradurre la ricerca scientifica in nuovi farmaci e processi di cura, assicurare la capacità produttiva di tutti i medicinali, evitare carenze e raggiungere maggiore autonomia strategica, ossia minore dipendenza dalle importazioni.

L’Europa in questo quadro sta male, per non dire malissimo. Afflitta come è da una parte dalla dipendenza storica sui principi attivi, per il 75% da Cina e India. E dall’altra da politiche che non riconoscono il valore dell’innovazione e la sua connessione con lo sviluppo economico e industriale. Una miopia strategica che pregiudica la competitività e l’attrazione di investimenti e competenze. Mentre sarebbero necessarie policy flessibili, pro-innovation come quelle già adottate in Paesi come Usa, Cina, Singapore, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti e capaci di attrarre investimenti sia in Ricerca sia in Produzione. Solo per fare due esempi, per i prossimi 10 anni gli USA hanno destinato 98 miliardi di dollari per investimenti in settori Health Care, mentre la Cina è impegnata nel piano decennale Made in China 2025, nel quale la farmaceutica è tra i “settori chiave”, che prevede complessivamente finanziamenti pari a 520 miliardi di dollari.

Soprattutto nella fase attuale caratterizzata da un incremento medio dei costi produttivi pari al 30% rispetto al 2021, che mette in difficoltà molte produzioni e vede l’Europa più esposta rispetto a USA e Cina dove l’inflazione è più bassa. In Italia l’industria farmaceutica è strategica, determina direttamente e con l’indotto il 2% del PIL con 49 miliardi di euro di produzione nel 2022, per oltre il 90% destinata all’export, investimenti per 3,3 miliardi, 68.600 addetti qualificati (di cui 45% donne), un’occupazione in crescita (+9% in 5 anni, +15% giovani e donne). E nel 2023 continua a contribuire positivamente allo sviluppo economico, sempre grazie all’export, come mostra l’indice Istat di produzione industriale che cresce del +9% rispetto alla stabilità dei principali peers europei. La ridefinizione degli assetti globali comporta la sfida della competitività a tutti i livelli, a cominciare da quello europeo.

Il nostro Governo sta agendo in maniera efficace in UE per la valorizzazione dell’interesse nazionale ed europeo. È stato il primo a segnalare le criticità per la competitività della proposta della Commissione Europea di nuova legislazione farmaceutica UE, che indebolisce la proprietà intellettuale. Sta lavorando efficacemente per strumenti di incentivo agli investimenti, ad esempio per il Fondo STEP. È riuscito a bloccare regole folli sugli imballaggi e a rimodulare il PNRR in base alle nuove esigenze per la crescita.

Anche in Italia sono concrete le azioni per recuperare competitività, dalle modifiche introdotte con il DDL Bilancio, allo sblocco del recepimento del regolamento UE sugli studi clinici, al tavolo MIMIT-Ministero della Salute, all’impulso alle esportazioni e alle partnership internazionali (in particolare con gli USA, i Paesi del Mediterraneo, l’Africa), fino alla riforma dell’Agenzia Italiana del farmaco, che auspichiamo sia la base per un accesso migliore e più veloce ai medicinali.