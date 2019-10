Ue, non è ancora il momento di rispondere ai dazi di trump di Gianmarco Ottaviano

In questi tempi di furore protezionistico globale le imprese italiane non possono dormire sonni tranquilli. Come se non bastasse la “guerra dei dazi” tra Stati Uniti e Cina, negli ultimi giorni si è riaperto il fronte atlantico. L’annuncio di nuovi dazi americani, che questa volta colpiranno l’Unione europea e in particolare il settore agroalimentare italiano, solleva tre domande sulla tempistica, sui danni e sul futuro.

Perché proprio adesso? L’offensiva commerciale degli Stati Uniti contro il resto del mondo è cominciata da un po’, già pochi mesi dopo l’insediamento del presidente Donald Trump alla Casa Bianca. La ragione di questa immediata bellicosità va ricercata nella convinzione dell’amministrazione americana che gli attuali accordi commerciali internazionali danneggino ingiustamente gli Stati Uniti: le amministrazioni precedenti non ci hanno saputo fare, sia a monte in sede negoziale che a valle in sede di attuazione di quanto pattuito.

Gli accordi attuali potrebbero anche andare in teoria, ma secondo la Casa Bianca ci sono Paesi (in primo luogo la Cina) che in pratica troppo spesso ne “approfittano”, violandone lo spirito al solo scopo di trarne un ingiusto vantaggio economico. Sempre in teoria ci sarebbe il tribunale multilaterale della World trade organization (Wto) per risolvere la questione, rimettendo quei Paesi in riga con il sostegno solidale di tutti gli altri membri. Ma l’amministrazione Trump sembra ritenere che metodi più sbrigativi, come l’imposizione unilaterale di dazi sulle importazioni, possano rapidamente indurre gli “approfittatori” a più miti consigli. In questo senso la Casa Bianca sembra considerare una posizione negoziale di partenza in cui i dazi già ci sono, più forte di quella alternativa in cui i dazi sono solo minacciati. In fin dei conti, l’approccio che “ripudia e rimpiazza” (“repeal and replace”) gli accordi commerciale esistenti ricorda molto la strategia di contrattazione celebrata dal presidente americano nel suo libro “Trump. L’arte di fare affari”.

Detto questo, in termini di relazioni internazionali le recenti misure annunciate contro l’Unione europea sono molto diverse dalla cosiddetta “guerra dei dazi” dichiarata dagli Stati Uniti alla Cina. Non sono il risultato di un’iniziativa unilaterale dell’amministrazione americana, che in quanto tale risulta “illegale” alla luce delle norme della Wto, ma l’esercizio “legale” di un diritto di rivalsa, sancito proprio da quelle norme, che permette a uno Stato membro di imporre dazi “compensativi” in risposta a un comportamento sleale e “illegale” di un altro Stato membro. In particolare, nella fattispecie i dazi compensativi da parte degli Stati Uniti sono stati ammessi come forma di compensazione per gli effetti distorsivi sulla competizione degli aiuti di stato di cui Airbus, il colosso europeo dell’industria aeronautica, ha goduto negli anni a danno del suo principale concorrente, il colosso americano Boeing.

Perché l’agroalimentare italiano? Con l’avallo della Wto, gli Stati Uniti possono scegliere liberamente i prodotti sui quali imporre i loro dazi compensativi fino a un valore complessivo di 7,5 miliardi di dollari. La scelta dei settori colpiti sembra essere ispirata dal desiderio di minimizzare i danni per l’economia americana, evitando per esempio di tassare le importazioni di altre eccellenze italiane come i macchinari e le apparecchiature che ben altra rilevanza hanno per l’industria d’oltreoceano. I dazi sono un’arma a doppio taglio, con la quale non si possono ferire gli altri senza ferire anche se stessi.