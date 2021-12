Ue: nucleare e gas nella lista degli investimenti «verdi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione europea ha deciso di inserire gas e nucleare nella lista degli investimenti classificabili come «sostenibili».

Lo ha annunciato il vice presdiente dell’Esecutivo europea Valdis Dombrovskis: «L’inserimento di gas e nucleare nella tassonomia è questione che è stata sollevata da vari ministri - ha detto il commissario lettone - Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno di più rinnovabili ma anche di fonti stabili e la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche il nucleare e il gas».

La Commissione presenterà il secondo atto delegato sulla tassonomia Ue per la classificazione delle attività economiche da finanziare per via di mercato relativamente al ruolo di gas e nucleare «nel prossimo futuro», ha aggiunto alla conferenza stampa al termine dell'Ecofin.

Lunedì 6 dicembre il portavoce responsabile del dossier aveva indicato che la presentazione sarebbe stata presentata «entro fine anno». Il tema è controverso sia in termini di principio, soprattutto relativamente alla produzione nucleare, sia per ciò che concerne i limiti di emissioni inquinanti del gas e la durata del ricorso a questa fonte energetica.

I 27 sono divisi più o meno a metà: da un lato quelli guidati dalla Francia, per i quali il nucleare è indispensabile per arrivare alla carbon neutrality nel 2050 e perciò può essere destinatario a pieno titolo di investimenti ”verdi”; dall’altro coloro che ritengono occorra investire nelle rinnovabili per raggiungere l’obiettivo 2050 e nel frattempo si possa usare il gas come combustibile di transizione: produce CO2 ma è molto più “pulito” del carbone. In questo secondo gruppo c’è l’Italia.