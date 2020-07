Ue, la nuova proposta Michel: Recovery fund invariato, mini-taglio al bilancio L'ammontare del bilancio si riduce da 1100 miliardi a 1074 miliardi di euro. Il Fondo per la Ripresa resta del valore di 750 miliardi di euro (500 di sussidi e 250 di prestiti) di Beda Romano

Charles Michel (Afp)

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – A una settimana dal vertice europeo del 17-18 luglio, tutto dedicato al prossimo bilancio comunitario, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha presentato venerdì 10 luglio una nuova bozza negoziale. Nel tentativo di trovare lo spazio per un compromesso, il testo distribuito ai Ventisette prevede una riduzione della taglia del bilancio e un nuovo meccanismo di controllo dei paesi membri sull'uso del denaro europeo a livello nazionale.



L'ammontare del bilancio si riduce da 1100 miliardi a 1074 miliardi di euro. Sempre rispetto alla proposta della Commissione europea di maggio, il Fondo per la Ripresa resta del valore di 750 miliardi di euro (500 di sussidi e 250 di prestiti). Tuttavia, vi sono modifiche sul modo in cui i paesi membri potranno controllarsi reciprocamente. Bruxelles aveva proposto che i piani nazionali e il disborso del denaro fossero approvati nei comitati tecnici gestiti dalla Commissione e a cui partecipano i governi.Il presidente Michel ha proposto di portare l'iter di approvazione a un livello più politico. I piani nazionali dovrebbero essere approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata. L'esborso del denaro verrebbe deciso dall'esecutivo comunitario “prendendo in considerazione l'opinione del Comitato economico e finanziario”, ossia l'organismo che raggruppa i direttori dei tesori nazionali così come i vicegovernatori delle banche centrali.La valutazione degli impegni e le conseguenti decisioni relative agli aiuti terranno conto delle riforme nazionali in coerenza “con le raccomandazioni-paese definite negli ultimi anni”, ha precisato in una conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo.

Sul legame tra aiuti e riforme c'è ampio consenso tra i Ventisette. Molti paesi hanno fatto della necessità di precisare tale legame una questione cruciale per avere un accordo sull'intero bilancio europeo.E' chiaro il desiderio di venire incontro ai paesi più preoccupati da eventuali sprechi a livello nazionale, tra gli altri l'Olanda. Con lo stesso obiettivo, il presidente Michel propone di riservare il 30% del denaro comunitario alla transizione climatica. Inoltre, l'ex premier belga ha deciso di modificare la chiave di ripartizione del denaro del Fondo per la Ripresa. In un primo tempo, la chiave si baserebbe, come proposto da Bruxelles, su popolazione, PIL pro capite e disoccupazione 2015-2019.Dal 2023, il presidente Michel propone di sostituire il criterio della disoccupazione, ritenuto da molti paesi troppo slegato alla crisi sanitaria di questi ultimi mesi, con i dati macroeconomici sull'andamento del prodotto interno lordo nel 2020 e nel 2021. Infine, 5 miliardi di euro saranno riservati ai paesi membri più colpiti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione. Lo sguardo corre ai paesi sul Mare del Nord, a cominciare dall'Olanda e dalla Danimarca.

Quanto al rimborso del denaro raccolto sui mercati, l'ex premier belga propone un rimborso dal 2026 in poi attraverso l'adozione di nuove risorse proprie: un contributo nazionale sulla plastica, una imposta anti-inquinamento alle frontiere, una tassa digitale, una riforma del meccanismo di scambio delle quote di emissione. Il presidente del Consiglio è venuto incontro ai governi che non volevano trascinare nel tempo l'inizio del rimborso.La nuova proposta negoziale, che conferma l'esistenza di sconti (i rebates in inglese) a cinque paesi (la Germania, la Danimarca, l'Austria, l'Olanda e la Svezia), verrà ora discussa a livello diplomatico, prima di essere trattata direttamente dai leader la settimana prossima. Non bisogna dimenticare che il Parlamento europeo avrà poi l'ultima parola, con il diritto di respingere il compromesso raggiunto dai Ventisette. “C'è una bozza concreta sul tavolo. Ai governi di valutarla”, ha detto Charles Michel.