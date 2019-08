Ue con nuovi assetti istituzionali per non soccombere al rigore

Come proposto nel recente “Rapporto sull’Europa” del Movimento europeo Italia e dal Centro studi Economia reale, si potrebbe partire da un piccolo passo in avanti verso l’integrazione ipotizzando un “bilancio aggiuntivo di tipo federale” pari a circa l’1% del Pil dell’area euro (120 miliardi di euro all’anno) indicando sia la provenienza delle entrate sia la destinazione delle spese. Si tratterebbe pertanto di un bilancio aggiuntivo in pareggio senza alcun processo di indebitamento a livello sovranazionale europeo.

Gli effetti sarebbero una maggiore crescita che, in quattro anni, sarebbe pari al +2,4% nell’Eurozona e al +2% nel totale dell’Unione, con effetti positivi anche sui Paesi non membri dell’euro.

Questo “gioco a somma positiva per tutti” sarebbe virtuoso anche sul fronte della finanza pubblica. Il deficit pubblico in rapporto al Pil andrebbe a zero, sempre in quattro anni, per tutta l’area, con effetti di riduzione del deficit o di aumento dell’avanzo in tutti i Paesi membri. Il debito pubblico si ridurrebbe del 4,5% del Pil dell’Eurozona e questa riduzione si produrrebbe in tutti i Paesi, con in testa l’Italia.

In sintesi, senza questi nuovi e urgenti assetti “politico-istituzionali”, l’Europa rischia di “implodere” nella garrota di un rigore senza speranza e di una protesta nazional-sovranista e, senza una nuova governance, l’economia mondiale rischia di “esplodere” in un nuova grande crisi globale.