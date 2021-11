Ue ottimista sull’Italia: crescita in rialzo al 6,2% e debito in calo. Ritorno a livelli pre-crisi nel secondo trimestre 2022

Quadro positivo per l’Italia

La situazione italiana appare positiva, anche perché il paese dovrebbe godere del generoso Fondo per la Ripresa (Pnrr). Prima di tutto, la Commissione si aspetta una crescita del 6,2% nel 2021, del 4,3% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Le stime estive indicavano il 5,0% per il 2021 e il 4,2% per il 2022. Il ritorno ai livelli pre-crisi è atteso nel secondo trimestre del 2022. Quanto all'inflazione, le stime mostrano un aumento dei prezzi più basso della media europea, intorno al 2% nel 2021-2023, tale da aiutare la competitività relativa del paese.

«La crescita dell’occupazione reagirà in ritardo rispetto alla crescita della produzione, in quanto la carenza di manodopera in settori specifici, in parte legata alla mancata corrispondenza delle competenze (mismatch in inglese), ostacolerà l‘aumento dei posti di lavoro malgrado la debolezza del mercato», spiega ancora Bruxelles.

Commissione guardinga sulla manovra

Il tasso di disoccupazione è destinato a scendere al 9,2% entro il 2023 (dal 9,8% del 2021), in un contesto segnato da un graduale aumento dell’offerta di lavoro.

Infine, a differenza che negli anni passati, il debito in percentuale del prodotto interno lordo dovrebbe mostrare un calo, per via della crescita economica, dal 155,6% del 2020 al 151,0% nel 2023. Quanto alla finanziaria per l'anno prossimo, criticata da alcuni economisti perché troppo espansiva, la Commissione europea è guardinga. Nota la presenza di nuove misure di spesa pari all'1,2% del Pil, «tali da pesare sul disavanzo».

Il deficit è previsto al 9,4% nel 2021, al 5,8% nel 2022 e al 4,3% nel 2023.