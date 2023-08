Ue preoccupata dal golpe in Gabon. I 27 studiano sanzioni contro i militari in Niger

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è evidente preoccupazione tra i Ventisette sugli ultimi avvenimenti in Gabon, il quarto paese dell'Africa Occidentale oggetto di un colpo di Stato in poco tempo, dopo i cambi di regime nel Burkina Faso, nel Mali e nel Niger. «È iniziata una nuova era di instabilità», ha avvertito oggi, mercoledì 30 agosto, l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep Borrell. Intanto, i Ventisette stanno valutando sanzioni contro i golpisti nigerini.



«L’intera area, a cominciare dalla Repubblica Centrafricana, poi il Mali, poi ancora il Burkina Faso, ora il Niger, forse il Gabon, si trova in una situazione molto difficile e certamente i ministri devono riflettere profondamente su ciò che sta succedendo lì e come possiamo migliorare la nostra politica nei confronti di questi paesi», ha affermato l'ex ministro degli Esteri spagnolo a margine di una due-giorni di riunioni ministeriali a Toledo. In Gabon, i militari hanno preso il potere nella notte tra lunedì e martedì.

I timori sulle ingerenze di Cina e Russia

L'Alto Rappresentante ha detto di essere stato colto di sorpresa dagli avvenimenti a Libreville. Figlio di un precedente presidente del paese e rieletto la settimana scorsa per la terza volta alla presidenza del paese, il capo dello Stato esautorato, Ali Bongo, è ora sotto sorveglianza domiciliare. L'esito elettorale è stato subito contestato.

Tra le altre cose, nel corso della consultazione elettorale Ali Bongo aveva fatto bloccare l'accesso a internet. L'uomo di 64 anni è accusato di essersi arricchito alle spalle del paese.Le vicende di questi mesi in Africa Occidentale mettono in luce il profondo rigetto dell'ex potenza coloniale francese e le difficoltà per l'Europa di garantire stabilità politica nella regione.

Molti diplomatici qui a Bruxelles temono che i violenti cambi di regime possano offrire nuove sponde alla Cina e alla Russia. Peraltro, l'Alto Rappresentante Borrell si è detto certo che il gruppo paramilitare russo Wagner rimarrà «operativo» in Africa, nonostante la morte recente del suo capo, Yevgeny Prigozhin.