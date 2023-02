Ue presenta piano industriale: aiuti di Stato e fondo sovrano. Von der Leyen: «Nessun Paese Ue è un’isola»

«Il concetto del fondo di sovranità è che abbiamo bisogno di una risposta strutturale europea su come affrontare e come supportare queste tecnologie chiave. Dovremmo sempre tenere presente che nessun paese, nessuno stato membro dell’Unione europea è un’isola, nemmeno uno. L’integrità del mercato unico e il funzionamento della prosperità del mercato unico è il motivo per cui le industrie si trovano in Stati membri diversi», ha precisato.

Clima: prossimo decennio sarà «decisivo»

«Il prossimo decennio - ha spiegato la presidente della Commissione Europea - sarà quello che deciderà se avremo successo nel combattere il cambiamento climatico. La cosa più importante è l’industria per l’obiettivo emissioni zero. Vogliamo cogliere l’attimo e sappiamo che i prossimi anni saranno quelli che daranno forma all’economia a zero emissioni nette e nei quali verrà deciso dove sarà localizzata. E noi vogliamo essere una parte importante di questa industria a zero emissioni nette, della quale abbiamo bisogno a livello globale».

«Siamo convinti che il Green Deal europeo sia la nostra strategia di crescita», ha poi aggiunto von der Leyen.

Aiuti Stato Ue «di crisi e transizione» fino al 2025

Nella bozza che la Commissione Ue ha inviato agli Stati membri, c’è la proposta per trasformare il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato in un quadro temporaneo «di crisi e transizione» per facilitare e accelerare la transizione verde.

La proposta, parte del Piano industriale Green Deal, mira a garantire un accesso più rapido ai finanziamenti per le imprese attive nell’Ue, a stimolare una più rapida introduzione delle rinnovabili, e a sostenere la decarbonizzazione dell’industria e la produzione di attrezzature per la transizione verso lo zero netto. Le nuove disposizioni saranno in vigore fino al 31 dicembre 2025.