Ue propone l’obbligo di pannelli solari su tutti gli edifici dal 2030

Pannelli obbligatori dal 2030

Nel contempo, l’esecutivo comunitario proporrà di rendere obbligatori i pannelli fotovoltaici per tutti gli edifici pubblici e commerciali dal 2026 in poi, superata una specifica metratura. I pannelli diventeranno obbligatori per tutti gli edifici residenziali dal 2030 in poi. Sempre su questo fronte, Bruxelles vuole anche aumentare la produzione di biometano per toccare i 35 miliardi di metri cubi nel 2030.

Tetto ai prezzi del gas solo in caso di emergenza

Sulla questione annosa dei tetti ai prezzi al gas, la Commissione europea intende preservare la libera concorrenza sul mercato all’ingrosso, permettendo però al singolo Paese di orientare il mercato al dettaglio nei casi d’emergenza (si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio). Quanto all’impatto dei listini del gas sulle fatture dell’elettricità, Bruxelles è pronta a consentire ai governi di regolare i prezzi non più solo per le famiglie e le microimprese, ma anche per le piccole e medie aziende.

La Commissione ha anche presentato nuove proposte per rafforzare l’industria della difesa. Oltre a voler coordinare l’aumento delle spese militari a livello nazionale, Bruxelles vuole sostenere gli acquisti congiunti di materiale militare, organizzando appalti comuni e utilizzando per la prima volta anche denaro comunitario. L’obiettivo è di aiutare i Paesi a rafforzare la propria difesa e a sostenere i produttori europei.