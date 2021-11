Ue, proroga di 6 mesi agli aiuti di Stato straordinari. Ok ai sussidi (mirati) ai chip

L’apertura agli aiuti sui chip

Quanto al modo in cui Bruxelles intende adattare la politica di concorrenza alla scena internazionale e agli obiettivi ambientali e digitali, la signora Vestager ha aperto la porta ad aiuti pubblici nel settore dei chips, ex articolo 107 dei Trattati: «La Commissione prenderà in conto la possibilità di approvare il sostegno per colmare eventuali lacune di finanziamento nell’ecosistema dei semiconduttori (...) Non possiamo fare affidamento su un solo paese o una sola azienda».

Durante una conferenza stampa qui a Bruxelles, la commissaria ha precisato che prevedrà «rigide salvaguardie» per essere certi che «l’aiuto pubblico sia necessario, appropriato e proporzionato». Il compromesso giunge mentre è in corso un acceso dibattito tra i Paesi membri e con Bruxelles e dopo che la stessa pandemia ha messo in mostra gli elevati livelli di dipendenza dell’Unione europea dai fornitori di paesi terzi, in particolare asiatici (si veda Il Sole/24 Ore del 18 novembre).

In generale, alcuni Paesi vorrebbero un atteggiamento chiaramente interventista, per meglio affrontare concorrenti aggressivi e non sempre affidabili; altri temono una corsa ai sussidi che penalizzerebbe gli Stati membri più piccoli. In questo senso, il dibattito è lungi dall’essere terminato. Infine, sempre a proposito di sussidi, Bruxelles ha ribadito come sia improbabile che aiuti pubblici alle fonti fossili vengano in futuro autorizzati, tenuto conto degli ambiziosi obiettivi ambientali europei.