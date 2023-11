Ue proroga di 6 mesi alcuni aiuti contro il caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Commissione Ue proroga di 6 mesi alcune sezioni del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato contro il caro energia, messo in campo dopo la guerra in Ucraina.

Slitta il periodo in cui dovranno terminare i sostegni consentiti agli Stati per coprire il prossimo periodo di riscaldamento invernale, dove viene anche previsto un aumento dei massimali. E sono prorogati al 30 giugno 2024 i tempi degli aiuti a compensazione del caro energia. Non vengono invece prorogate oltre fine 2023 le misure sul sostegno alla liquidità con garanzie statali e prestiti agevolati per il sostegno della riduzione della domanda elettrica.

L’esecutivo Ue ha allentato le norme sugli aiuti di Stato nel marzo dello scorso anno, dopo che migliaia di aziende erano state colpite dalla guerra in Ucraina, affermando che il regime agevolato sarebbe terminato nel dicembre di quest’anno.

«(Questo) consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i loro regimi di sostegno e di garantire che le aziende ancora colpite dalla crisi non siano tagliate fuori dal sostegno necessario nel prossimo periodo di riscaldamento invernale», ha dichiarato la Commissione in un comunicato.