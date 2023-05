L’Ue all’Italia: ridurre aumento spesa e avanti con Pnrr. Riforma fisco preservi progressività

Su quello del Pnrr, Bruxelles chiede di «garantire una governance efficace e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un’attuazione continua, rapida e costante del Piano per la ripresa e la resilienza». La richiesta è di «completare rapidamente il capitolo RePowerEu al fine di avviarne rapidamente l’attuazione» e di «procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione».

Ue: Gentiloni, risposta a sfide non è aumentare debito

Il Commissario all’Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato che la risposta alle «sfide multiple» della congiuntura, dalla transizione climatica agli impatti della guerra in Ucraina, non deve passare dall’aumento del debito. «Quello che dovrebbe essere chiaro - ha detto Gentiloni - è che non c’è una soluzione facile, aumentare il debito. Sono sfide che dovremo affrontare tenendo i nostri debiti su una traiettoria discendente» e questo vale «specialmente» per i Paesi più esposti. Come finanziare gli investimenti massicci che saranno necessari in Europa «è quello che stiamo discutendo» nella riforma del patto di stabilità e con la proposta di istituire un fondo sovrano Ue. «Diversi Paesi», nota, hanno chiesto di spingere gli investimenti per la difesa, un argomento che è «in discussione». Sarà «la grande storia dei prossimi anni, non delle prossime settimane», conclude.





