UE, raggiunto accordo sulla riforma del mercato dell’elettricità

Stati membri ed eurodeputati hanno raggiunto oggi un accordo sulla riforma del mercato Ue dell’elettricità inteso a incoraggiare gli investimenti nelle energie senza emissioni di carbonio - compreso il nucleare - e a moderare le bollette dei consumatori, ha annunciato il Consiglio europeo in un comunicato stampa. Il comunicato precisa che l’accordo, concluso dopo una notte di difficili negoziati, mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, tutelare i consumatori dalle impennate dei prezzi, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e migliorare la protezione dei consumatori.

“Questo accordo è un’ottima notizia, poiché ci aiuterà a ridurre ancora di più la dipendenza dell’Ue dal gas russo e a promuovere l’energia non legata ai combustibili fossi per ridurre le emissioni di gas serra”, ha detto la ministra spagnolo dell’Energia, Teresa Ribera, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue. Ribera ha aggiunto che la riforma permetterà di “stabilizzare i mercati a lungo termine, accelerare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, offrire elettricità a prezzi più accessibili ai cittadini dell’Ue e migliorare la competitività industriale.”

Il mercato dell’elettricità Ue, in base all’intesa raggiunta, si aprirà così ai contratti d’acquisto a lungo termine per le rinnovabili e ai contratti per differenza come standard per l’intervento pubblico a sostegno degli investimenti in nuovi impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici senza bacino, e nucleari. Gli Stati avranno inoltre la possibilità di usare contratti di acquisto a lungo termine per la nuova generazione rinnovabile. I contratti bidirezionali per differenza funzioneranno su un prezzo di riferimento concordato tra Stati e fornitori. Se il prezzo di mercato dell’elettricità è inferiore, lo Stato versa la differenza al fornitore. Se il prezzo è superiore, è quest’ultimo che versa la differenza allo Stato, con i ricavi che potranno essere ridistribuiti, utilizzati per finanziare sconti in bolletta ai cittadini, o in investimenti per ridurre i costi dell’elettricità per i clienti finali. La riforma mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei combustibili fossili, accelerare la diffusione delle rinnovabili, e include disposizioni per proteggere i consumatori dalle impennate dei prezzi.