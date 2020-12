Ue: raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund. Michel: ora può partire l’attuazione Cade il veto di Ungheria e Polonia dopo il compromesso con la presidenza tedesca della Ue. Bilancio e operazione anti-crisi al via da gennaio di Alberto Magnani

(AFP)

Cade il veto di Ungheria e Polonia dopo il compromesso con la presidenza tedesca della Ue. Bilancio e operazione anti-crisi al via da gennaio

3' di lettura

Si sblocca la partita Ue su budget e fondo per la ripresa. I 27, riuniti a Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo, hanno raggiunto un’intesa sul bilancio comunitario 2021-2027 e il Recovery fund, il pacchetto da 750 miliardi di euro per rilanciare l’economia continentale dopo la crisi del Covid-19. La partenza prevista per entrambi è fissata al primo gennaio 2021, anche se i primi esborsi del fondo per la ripresa arriveranno - come minimo - all'inizio dell'estate.

A dare per primo l’annuncio, su Twitter, è stato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. «Accordo sul Next Generation EU e sul Recovery Fund - ha scritto - Ora possiamo cominciare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale». A esultare è anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: «L’Europa va avanti - scrive - 1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale - aggiunge von der Leyen - Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio».

Loading...

Cade il veto di Ungheria e Polonia

Il via libera al pacchetto, dopo l’intesa preliminare fra Parlamento e Consiglio, era tenuto sotto scacco dalla minaccia di veto in arrivo da Ungheria e Polonia. I due paesi si opponevano al meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto: una clausola che avrebbe vincolato la ricezione di fondi comunitari al rispetto dei principi fondativi della Ue, classificato da Budapest e Varsavia come un «ricatto politico» rispetto a due paesi più volte nel mirino della Commissione per politiche ritenute lesive di libertà civili e separazione dei poteri.

La presidenza tedesca della Ue ha raggiunto un compromesso con i due paesi, ora confermato dall’ok generale al pacchetto di budget e fondo per la ripresa. In breve: la condizionalità sullo stato di diritto rimane al suo posto, ma la Commissione includerà una «dichiarazione interpretativa» che ne spieghi i contenuti. Il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, ha sottolineato il peso negoziale della Germania nella trattativa. «Non avevo dubbi - ha scritto su Twitter - Alla fine i veti su NextGenerationEU sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue. La firma è di Angela Merkel»

Una fonte Ue interpellata da Radiocor ha indicato che il testo della bozza di conclusioni del Consiglio sul compromesso non ha subito variazioni. In precedenza alcuni leader, inclusa la presidente della Commissione von der Leyen, avevano paventato il ricorso a un Recovery fund a 25: una versione ristretta del fondo per la ripresa che avrebbe escluso solo Ungheria e Polonia, privandoli di uno spicchio del fondo pari a 180 miliardi di euro in due.