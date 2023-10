Ue scrive a Musk: «Diffonde disinformazione attraverso la sua piattaforma»

La Commissione europea ha contestato in particolar modo che X non abbia agito tempestivamente a fronte di segnalazioni su contenuti illegali, come previsto dal Digital Service Act per i gestori di piattaforme social.

La richiesta di Breton è legata alle immagini estremamente violente sulle azioni dei terroristi di Hamas diffuse attraverso il social network con l’obiettivo di aumentare l’insicurezza degli israeliani, secondo la lettera.

Dare prova di responsabilità e trasparenza, scrive ancora Breton a Musk, è particolarmente importante in presenza di contenuti violenti e terroristici.

