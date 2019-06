Ue, se scatta la procedura 6 mesi all’Italia per aggiustare il bilancio

2' di lettura

La Commissione europea potrebbe concedere all’Italia sei mesi, invece che tre, per attuare le modifiche della politica di bilancio richieste dalla procedura Ue per eccesso di debito. È quanto emerge dai verbali della riunione dell’esecutivo Ue del 5 giugno, la stessa che ha sancito il via ufficiale alla procedura, ritenuta «giustificata» di fronte alle prospettive dei conti italiani per il 2019-2020. La Ue dovrebbe attivare definitivamente il processo dopo il via libera dei ministri delle Finanze nella riunione dell’8-9 luglio, a meno che il governo non offra una revisione sostanziale dei suoi piani prima di allora. L’esecutivo fisserà poi una deadline per consentire al paese di adottare misure fiscali allineate con gli standard di Bruxelles, evitando le sanzioni previste dal regolamento. Il lasso più breve sarebbe di tre mesi, con scadenza a ottobre, ma la Commissione sembra appunto incline a dilazionare la scadenza a gennaio 2019. È stato il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici a proporre di far slittare a inizio 2020 la scadenza, per consentire al governo di «prendere misure efficaci di correzione».

Moscovici: non facciamoci strumentalizzare

A quanto emerge dai verbali, lo stesso Moscovici ha spinto anche sull’apertura al dialogo per evitare che «la posizione della Commissione venga sfruttata per fini politici» in determinati ambienti italiani. Da qui la scelta di allentare la presa sull’adozione di aggiustamenti fiscali, rimandando di tre mesi il termine ultimo per adeguarsi alle linee guida dell’esecutivo Ue.

La Commissione ha avviato la procedura contestando un incremento di spesa che avrebbe gonfiato ulteriormente sia il debito pubblico che il deficit. Come si ricorda nei verbali, «il debito è salito dal 131 al 132% del Pil e il deficit strutturale, invece che ridursi dello 0,3%, è nuovamente salito dello 0,1%» . Nel mirino di Bruxelles ci sono soprattutto le proposte di flat tax e di salario minimo, avanzate rispettivamente da Lega e Cinque stelle. Il governo gialloverde ha ingaggiato un braccio di ferro con i leader europei, cercando di difendere la «sostenibilità» dei conti pubblici per i 2019-2020. A l momento senza risultato. La Commissione ha imposto un aut aut a Roma, chiedendo una modifica sostanziale entro «pochi giorni» dopo la riunione del Consiglio europeo del 20-21 giugno. I tempi sono sempre più stretti. In origine la Commissione avrebbe dovuto confermare la procedura il 25 giugno, sempre in attesa del via libera dell’Ecofin dell’8-9 luglio. Ai vertici Ue però, scrive l’agenzia Radiocor, «si spera in novità da parte italiana», confindando nel varo di un «assestamento delle previsioni di bilancio» il 26 giugno. Nella Commissione, nota sempre l’agenzia, prevale la prudenza rispetto alle contro-offerte avanzate finora dal governo. Potrebbero essere decisive le discussioni a margine del G20 di Osaka tra il numero uno della Commissione Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.