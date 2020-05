Ue in soccorso delle imprese, garanzie Bei per mobilitare 300 miliardi

In questo caso, l’ammontare delle garanzie comunitarie di InvestEU raddoppia, a 75 miliardi di euro. Spetterà principalmente alla Bei incentivare investimenti pubblici e privati. Un ruolo è anche affidato alle banche nazionali di promozione pubblica, così come alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. I commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton vogliono investire nelle catene di valore colpite dallo shock economico provocato dalla pandemia influenzale.

La crisi economica provocata dalla pandemia influenzale ha messo in luce un deficit di investimenti, soprattutto nei settori più strategici, per un totale di 1000-1500 miliardi di euro. Il nuovo strumento dovrà concentrarsi sulle infrastrutture sostenibili, la ricerca e il digitale, le piccole e medie imprese, gli investimenti in formazione, e quelli strategici. Lo stesso commissario all’industria Breton ha parlato di una Europa che deve diventare «da soft power a hard power».