Ue, Usa e alleati devono rafforzare i rapporti con l’Africa

La ricchezza di energia e di materie prime pone la regione subsahariana al centro della politica industriale e delle strategie di investimento diretto estero di Pechino. Malgrado la Cina abbia ridimensionato i prestiti allo sviluppo a motivo del carico sempre più insostenibile del debito in Africa, essa resta di gran lunga il più grande partner commerciale del Continente, presentandosi come una valida alternativa alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale nella regione.

In particolare, Pechino ha intensificato la cooperazione militare. Il suo scopo è diventato geopolitico allargandosi dall’economia a includere i domini della sicurezza e della cultura. La crescente interdipendenza fra Cina e Africa subsahariana ha allarmato i responsabili politici degli Stati Uniti e dell’Ue, soprattutto in considerazione dell’indebolimento dei legami d’interesse che i precedenti accordi commerciali e di investimento occidentali sono stati inefficaci a contrastare. Il relativo declino di influenza del Nord globale coincide con quello relativo della presenza di Washington.

Per ricostruire le relazioni con il Sud del mondo e, in particolare, con la regione subsahariana, gli Stati Uniti, l’Ue e i loro alleati mondiali devono dimostrare di saper fare meglio di Pechino. E ciò, sia attraverso la Partnership for Global Investment and Infrastructure (Pgii), già nota come Build Back Better World (B3W), lanciata dal presidente Biden e dai leader del G7, sia col Global Gateway, l’iniziativa dell’Ue che offre un pacchetto di investimenti incentrato sull’Africa per un totale di 150 miliardi di euro.

Entrambe queste iniziative propongono una visione d’intervento per infrastrutture a basso impatto ambientale. Tuttavia, è difficile che questi accordi di partnership possano sostituire la Belt and Road Initiative che ha un vantaggio di nove anni, anche perché fra i suoi numerosissimi sottoscrittori, oltre 140 Paesi, vi sono l’Italia e sette economie del G20.

Eppure, nell’Africa subsahariana solo il 30% della popolazione ha accesso all’acqua potabile sicura, il 33% ha strutture igienico-sanitarie di base e solo il 48 ha accesso all’elettricità. Tutti bisogni primari che il Nord globale potrebbe soddisfare con una concezione lungimirante del debito che grava sui Paesi più in difficoltà; e garantendo, al contempo, che il mondo sviluppato si impegni a investire nelle comunità più colpite dai cambiamenti climatici. Le crisi economiche e climatiche contemporanee aggravano gli shock nei Paesi in via di sviluppo, in gran parte a causa di un sistema finanziario globale squilibrato che accresce ulteriormente le disuguaglianze.