Ue: primo via libera ai negoziati per l’ingresso di Ucraina e Moldavia. Ok con condizioni a Georgia e Bosnia

Von der Leyen a Sarajevo: "Il futuro della Bosnia e' nell'Ue"

La guerra russa in Ucraina, scoppiata nel 2022, ha certamente ridato slancio all’allargamento, visto ormai come un progetto geopolitico in molti paesi, anche quelli tradizionalmente freddi, come la Francia, la Danimarca o l’Olanda. Al tempo stesso, negli ultimi mesi sono riemersi antichi dubbi, sulla capacità di questi paesi ad integrarsi, e sull’abilità dell’Unione ad accoglierli, così come sullo stato di salute delle loro economie e delle loro democrazie.

In ottobre, parlando al giornale tedesco Augsburger Allgemeine l’ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha avuto giudizi duri nei confronti di Kiev: “Chiunque abbia avuto a che fare con l’Ucraina sa che si tratta di un paese corrotto a tutti i livelli della società. Nonostante i suoi sforzi, non è pronto per l’adesione; ha bisogno di massicci processi di riforma interna”. Si capisce quindi perché Bruxelles voglia rimanere prudente nelle sue raccomandazioni ai Ventisette.

Ucraina, un peso massimo

Sul fronte economico, fanno paura per quanto riguarda l’Ucraina la taglia del suo settore agricolo e la concorrenza in campi quali il trasporto su strada. Dubbi giungono in particolare dai paesi limitrofi, come la Polonia o la Romania. “Nonostante l’ampio consenso sulla necessità di allargare la UE, la maggioranza dei paesi membri non è ancora impegnata in una riflessione avanzata su come realizzare l’allargamento”, riassume Engjellushe Morina, ricercatrice dello European Council on Foreign Relations a Berlino.

I negoziati già in corso

La cautela europea è dettata anche dalle difficoltà nelle trattative già in corso, con la Serbia, l’Albania, il Montenegro o la Macedonia del Nord. In tutti questi casi, emergono questioni di fondo. Con Belgrado in particolare vi sono dubbi sui rapporti con Mosca. Teatro di scontri etnici anche di recente, il Kosovo rimane un potenziale candidato all’adesione, tenuto conto delle incertezze politiche nel paese nato nel 2008. Pur di aiutare i Balcani, Bruxelles ha presentato oggi anche il piano per aiutare la crescita economica già annunciato in maggio.

