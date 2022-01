Uffici, quelli delle serie tv costano anche 12 milioni di affitto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli uffici delle serie televisive? Decisamente costosi. E provando a immaginare di aprirne uno, proprio negli spazi dove sono ambientate le serie tv più seguite, si scopre che le spese sono molto alte e arrivano anche a toccare la soglia dei 12 milioni di euro l'anno. È quanto emerge da una nuova ricerca di VoiceNation, dal 2002 fornitore di servizi di call answering e live chats per tutti i tipi di aziende con leadership in ambito medico, legale, immobiliare e delle piccole imprese, sugli uffici immaginari di serie televisive e film più costosi.

Nel rapporto viene specificata anche la metodologia e le fonti da cui si è attinto per arrivare al dato finale. «Il prezzo medio per lo spazio ufficio per 1 square foot è stato preso da Google nel gennaio 2022». L’attrezzatura standard per ufficio è una scrivania, una sedia, un laptop, un secondo schermo, una tastiera e un mouse. A leggere il rapporto, che parte da una raccolta di informazioni sull’ubicazione delle strutture, sul prezzo d’affitto per Square foot (l'unità di misura utilizzata dove si trovano gli uffici), numero di dipendenti dello show o quello di aziende simili, viene fuori anche quanti ft2 sono necessari per dipendente in uno spazio ufficio (100).

In questa classifica, che parte dai 12 milioni di euro per scendere sino all'undicesimo posto con 46 mila euro, a farla da padrone è la serie “30 Rock”, sit com ambientata a New York, la sitcom, si svolge dietro le quinte di uno spettacolo comico immaginario in onda sulla Nbc.

«Prendendo il costo annuale dell'affitto di un ufficio a Rockefeller, New York, - si legge nel rapporto - oltre a raccogliere i costi aggiuntivi delle attrezzature, trovare lo spazio necessario richiesto per dipendente e quante persone normalmente lavorano nella NBC di New York, il costo si aggira sui 12.672.905 di euro all’anno». C’è poi Stratton Oakmont, l'ufficio de Il Lupo di Wall Street, che si classifica come il secondo più costoso, con il costo medio annuo intorno ai 9 milioni di euro. In questo caso l’ufficio ha iniziato in piccolo, ma presto si è trasformato nella più grande azienda OTC negli Stati Uniti. Situato a Wall Street, New York City, il prezzo di affitto per square foot «è in media di 53 euro. Cercando il numero di dipendenti presenti nel film, il costo medio annuo per ufficio e attrezzature è di 9.170.917 euro, posizionando Il Lupo di Wall Street al secondo posto nella lista».

Segue l’ufficio in The Bold Type, a New York, dove il prezzo medio per square foot è di 77 euro. Trovando un numero di dipendenti di una rivista simile, il costo annuo è un totale di 8.695.627 euro, escludendo tutto tranne l’attrezzatura per ufficio e l’affitto. Scorrendo la lista e arrivando alla fine, si trovano al decimo e undicesimo posto all'undicesimo posto The Office US per cui si prevede una spesa annua di 215.276 euro. Il valore più basso in assoluto, è quello per la serie The Politician per cui si stima un costo di 46.545 euro.