Ufficio chiuso per Covid, non c’è violazione per il deposito tardivo

L’affermazione del principio di responsabilità personale per le violazioni in materia tributaria richiede necessariamente la colpevolezza dell’autore della violazione. Non può essere sanzionato il contribuente, la cui dichiarazione di successione è stata scartata dal sistema, che non riesce a ripresentarla nei termini all’ufficio chiuso per Covid: è quanto ha deciso la Ctp di Bari con la sentenza 1584/06/2022 (presidente Claudio, relatore Anglana).

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale, con il quale l’amministrazione finanziaria irrogava una sanzione per tardivo deposito della dichiarazione di successione integrativa.

Deposito tardivo senza colpa

I ricorrenti deducevano l’illegittimità della sanzione per violazione e falsa applicazione degli articoli 13 del Dlgs 471/1997, 6 del Dlgs 472/1997 e 10 della legge 212/2000, in quanto la contestata tardività del deposito della dichiarazione de quo non sarebbe dipesa da loro colpa.

I ricorrenti, infatti, dapprima trasmettevano telematicamente la dichiarazione ricevendo un esito di scarto da parte del sistema informatico («dichiarazione già presentata da altri soggetti»); quindi, il giorno successivo, si recavano presso l’agenzia delle Entrate per il suo deposito manuale, deposito non andato a buon fine a causa di carenze organizzative dell’ufficio competente, dovute a turnazione del personale in applicazione dello smart working.

“Colpa” del sistema operativo online