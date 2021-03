Gli Uffizi entrano in classe con la Dad

4' di lettura

I musei calcolano un tempo lungo prima che il numero di visitatori torni al livello pre-Covid, che va dalla primavera 2021 all'estate 2022, nella seconda parte del sondaggio sull’impatto della pandemia sui musei in Europa, NEMO, Gennaio 2021. Secondo l’indagine il calo dei visitatori è stato causato principalmente dal calo del turismo globale (73%), dall'interruzione dei programmi scolastici (64%) e dei programmi di sensibilizzazione e della comunità in generale (50%) e dall'aumento dei protocolli di sicurezza che permettono solo una frazione di visitatori nel museo allo stesso tempo (53%), mentre una minoranza dei musei (3%) ha dichiarato di non essere attrezzata per aprire a causa della mancanza di sicurezza e di igiene. Calo della biglietteria e delle attività commerciali (servizi aggiuntivi) , calo dei donato e cali degli sponsor. Sin dalla prima della pandemia ora il 93% ha aumentato o avviato servizi online, più del 75% ha dichiarato di aver aumentato le attività sui social media esistenti o di averne avviate di nuove, e il 53% ha aumentato o iniziato a creare contenuti video. In questo attività gli Uffizi ha impresso una forte accelerazione alla sua attività. ‘Forza scuole – Arrivano gli Uffizi' è la novità in piena Dad che il museo ha deciso di lanciare grazie al progetto del Dipartimento per l'Educazione: i grandi classici scelti tra i capolavori delle Gallerie Uffizi sono messi a disposizione delle scuole, per potenziare la didattica a distanza. Attraverso la piattaforma Google Meet, vengono offerte gratuitamente agli istituti primari e secondari di primo grado lezioni sulla storia ed i tesori del complesso museale. La durata prevista per ciascun incontro è di circa 45 minuti. Per richiederlo occorre la prenotazione obbligatoria all'indirizzo ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it, indicando nella mail i dati completi della scuola e della classe, oltre a nome, cognome, recapito telefonico ed email dell'insegnante referente e 2/3 possibili date disponibili con suggerimento di orario indicativo per l'inizio attività.

I capolavori a scuola

Le lezioni degli Uffizi

Il museo fiorentino offre tre format: ”Lo scrigno del principe” per la scuola primaria. Si raccontano i luoghi e i personaggi della famiglia Medici e si introducono concetti fondamentali come: collezione, dono, eredità, unicità dell'opera d'arte, rispetto e comportamento corretto al museo. Si osserva il museo nei suoi spazi e in relazione alla città di Firenze per arrivare a presentare alcuni dei capolavori che vi sono custoditi. Ancora ne “La reggia delle meraviglie”, sempre per la scuola primaria, si illustra la storia di Palazzo Pitti, delle collezioni e delle tre famiglie regnanti che vi hanno vissuto dal Cinquecento al Novecento. Una “passeggiata” tra i tesori della reggia e dei suoi musei fino al Giardino di Boboli. Infine “Il Rinascimento nei capolavori degli Uffizi” per la scuola secondaria di I grado è un viaggio alla scoperta dei capolavori che rendono la Galleria degli Uffizi il “museo” per eccellenza del Rinascimento.

“È già il secondo anno di fila che i ragazzi delle scuole non possono venire a vedere i nostri musei - afferma Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt -. Così, anche per aiutare gli studenti e gli insegnanti, le Gallerie degli Uffizi hanno deciso di portare la loro storia e i loro tesori nelle aule virtuali della didattica a distanza”.

“La nostra volontà è quella di variare la routine della Dad con contenuti stimolanti, adatti a creare, in sinergia con i docenti - spiega la coordinatrice del Dipartimento per l'Educazione delle Gallerie degli Uffizi Silvia Mascalchi - un percorso di “didattica digitale integrata” che apra alla conoscenza e alla pratica di nuove modalità di apprendimento non formale da sviluppare sia al museo che anche su piattaforma digitale”.

La strategia digitale del museo

Durante la crisi, il 90% dei musei ha chiuso i battenti secondo il rapporto Unesco di maggio 2020 e secondo il Consiglio Internazionale dei Musei (Icom), più del 10% non riaprirà mai più. In ogni caso tutti i musei hanno dovuto trasferire parte delle loro attività sul digitale. Se gli Uffizi rappresentano un’avanguardia digitale, più di 8 musei su 10 hanno suggerito - sempre nella ricerca Nemo del gennaio scorso - di aver bisogno di ulteriore supporto per gli strumenti digitali e la transizione. Di questi musei, oltre il 40% ha bisogno di assistenza nella costruzione di una strategia digitale, seguita dalla necessità di nuove infrastrutture digitali (23,2%) e dalla formazione del personale (18,7%). E questo è il tema più scottante: vi sono personale preparato e risorse adeguate per avviare la trasformazione digitale ? Quali gli impatti per i musei italiani di questa trasformazione? Secondo l’analisi della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali «Musei In_Visibili. Visioni di futuro per i Musei italiani per il post Covid19, LuBeC 2020»:Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali aumenterà la necessità di fondi pubblici di sostegno per tutto il settore museale, pubblico, privato e per i liberi professionisti. Le misure di distanziamento favoriranno nel lungo periodo la fruizione di luoghi all'aperto e di siti periferici o meno affollati. Per tutelare la salute ed evitare la condivisione di apparecchiature difficili da sanificare, si farà sempre maggior ricorso a contenuti e strumenti digitali in uso da parte dei mediatori o adeguati all'utilizzo di device personali. La frequentazione di musei meno affollati permetterà di sperimentare nuove forme di fruizione culturale. I musei sperimenteranno nuove strategie di coinvolgimento del pubblico, al fine di stimolarlo a condividere contenuti culturali». E cosa sarà necessario? «Avere a disposizione personale qualificato per la produzione e la gestione di contenuti digitali e social anche interattivi. - scrivono nel report Annalisa Cicerchia e Cristina Miedico -. Integrare contenuti digitali, da fruire online, con le esperienze fisiche. Dotarsi di piani strategici di gestione di medio periodo. Garantire e incentivare la fruizione di musei più piccoli e diffusi sul territorio. Assumere nuovo personale per far fronte alle trasformazioni in atto nel settore». E l’ultima ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano «I musei e la rete digitale» registra un dato importante: per il 76% dei musei non vi è un piano strategico dell’innovazione digitale, solo un museo su quattro è attrezzato. A questo punto è necessario ripensare la strategia digitale integrandola con la strategia complessiva dei musei cominciando a monitorare la strada fin qui fatta.