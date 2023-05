Uganda: presidente firma legge anti-gay, prevista anche pena di morte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente dell’Uganda ha firmato una legislazione anti-gay sostenuta da molti in questo paese dell’Africa orientale ma ampiamente condannata da attivisti per i diritti e altri all’estero.

La versione del disegno di legge firmata dal presidente Yoweri Museveni non criminalizza coloro che si identificano come LGBTQ+, come invece era accaduto con una precedente bozza della legislazione, bozza che aveva generato preoccupazione e proteste tra gli attivisti per i diritti umani.

Manifestazione a Pretoria contro la legge anti-gay in Uganda

Ma la nuova legge prevede ancora la pena di morte per «omosessualità aggravata», definita come i casi di rapporti sessuali che coinvolgono persone infette da hiv così come con minori e altre categorie di persone vulnerabili. Inoltre, un sospetto condannato per «tentata omosessualità aggravata» può essere incarcerato fino a 14 anni, secondo la legislazione.