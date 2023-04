Ugo Grozio, la proprietà privata e il diritto di necessità

Il “diritto di necessità”, dunque, sostiene Grozio, non può essere pensato come un'estensione del dovere di carità ma, piuttosto, come un limite alla natura stessa e all'estensione del diritto di proprietà. Un limite la cui azione potrà essere invocata in casi molto specifici, quando, in particolare, tutti gli altri mezzi di sostentamento o altre vie di intervento saranno stati esauriti o si riveleranno inattuabili e, in ogni caso, proprietari legittimi potranno sempre far valere un contrapposto diritto al risarcimento, se possibile.

La novità portata da Grozio su questo punto non è tanto di merito quanto di metodo. Già Tommaso d'Aquino, infatti, nella Summa aveva trattato del diritto di necessità, ancorandolo però, come tutta la sua filosofia, ad un fondamento teologico. Grozio laicizza tale fondamento legittimando il diritto esclusivamente sulla base della ragione umana.

C'è anche una seconda differenza: l'approccio tomistico è di natura teologica-filosofica e quindi offre poche indicazioni per la effettiva tutela dei diritti e di quello di necessità in particolare. Grozio, al contrario, è un giurista e per questo è più interessato alla concreta protezione del diritto e quindi alle condizioni della sua concreta applicabilità. Venendo al contenuto del diritto di necessità, questo prevede che si possa rivendicare la proprietà di tutto ciò di cui si dovesse avere bisogno per scongiurare in imminente pericolo di vita. Quando un individuo rischia di morire di fame, può raccogliere frutti da un albero non suo o bere da un pozzo che incontra, indipendentemente dalla proprietà di quel pozzo.

Quel cibo e quell'acqua gli “apparterranno” temporaneamente in virtù del grave bisogno che sperimenta. Se si rischia la morte si può ricorrere ad un medicinale che non ci appartiene, così come di una casa nella quale cercare riparo dalla tormenta, o di qualsiasi altra cosa di cui si potrebbe avere bisogno per l'immediata sopravvivenza.

La limitazione alla proprietà privata che deriva dal diritto di necessità è legittima, nel sistema di Tommaso, perché la proprietà stessa non può essere configurata come un diritto originario, ma strumentale, per così dire, in quanto consentito dalla legge divina quale condizione attraverso la quale gli individui possono soddisfare i loro bisogni e, contemporaneamente, soccorrere i poveri.