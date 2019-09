Uguaglianza - Helena Dalli

La laburista maltese Helena Dalli, 57 da compiere il 22 settembre, ottiene l'incarico per l’Uguaglianza. Dalli è già stato ministro per l'Unione europea e l'uguaglianza dal 2017 al 2019 per il Dialogo sociale e le libertà civili dal 2013 al 2017.