Uif, rischio frodi sul Pnrr: segnalate le prime operazioni sospette

Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette hanno superato le 139.000 unità, con un incremento di oltre 26.000 segnalazioni rispetto all’anno precedente (+23,3 per cento), il più alto in valore assoluto registrato dallUnità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. I primi cinque mesi di quest’anno hanno continuato a evidenziare una crescita, anche se più contenuta, del flusso segnaletico (61.412 segnalazioni, +4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Sono tra i dati presentati alla relazione annuale della Uif, l’ente antiriclaggio, che quest’anno celebra i 15 anni di attività. Alla presenza del ministro dell’Economia Daniele Franco e del presidente di Bankitalia Ignazio Visco, il direttore dell’Unità, Claudio Clemente, ha snocciolato i risultati dell’Ente, facendo un bilancio complessivo.

15 anni di attività

«Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della terza direttiva europea antiriciclaggio – ha detto Clemente - non soltanto ha portato alla nascita della Uif, ma ha anche impresso un forte e rinnovato impulso al sistema di prevenzione nazionale in vigore dal 1991». I risultati non sono mancati. Dalle iniziali 78mila segnalazioni per operazioni sospette, «nel periodo successivo ne sono arrivate più di un milione, con valori annui che sono aumentati di oltre dieci volte fra il 2007 e il 2021» ha continuato Clemente.

Specie nell’ultimo triennio si è osservato un notevole incremento della ricchezza informativa delle segnalazioni sospette: nel 2019 i soggetti segnalati erano 500 mila circa (presenti in 106 mila segnalazioni), mentre nel 2021 si sono attestati a oltre 1 milione e 300 mila (in 140 mila segnalazioni) facendo segnare un progresso del 170 per cento a fronte di un aumento delle sospette del 32 per cento.

«L’efficacia dell’attività della Uif – ha aggiunto Clemente - è stata confermata nell’ultima valutazione del Gafi (Gruppo d’azione finanziaria Internazionale, organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita). Le analisi operative e strategiche dell’Unità sono state giudicate di elevata qualità e in grado di fornire valore aggiunto alle segnalazioni di operazioni sospette e di supportare validamente gli organi investigativi nell’avvio di indagini per riciclaggio, reati presupposto e finanziamento del terrorismo. Riscontri positivi sono stati espressi anche sull’assetto istituzionale della Uif e sulla sua piena autonomia e indipendenza».