Uk, bassi tassi e stimoli del governo rilanciano il mercato della casa Nell’anno buio della pandemia il real estate inglese segna un aumento dei prezzi delle case. A spingere gli acquisti l’apertura delle agenzie anche in lockdown, i tassi conveniente e lo stop dello “stamp duty” sotto 500mila sterline di Nicol Degli Innocenti

(Afp)

Fuochi d’artificio per il mercato immobiliare britannico. Nel 2020 ha sfidato la pandemia, il lockdown, Brexit e la peggiore recessione da oltre 300 anni in Gran Bretagna e in controtendenza ha segnato una delle performance migliori della storia.

Lo scorso anno i prezzi delle case sono aumentati, infatti, del 7,6% secondo Halifax, del 7,3% secondo Nationwide, del 6,6% secondo Rightmove, del 5,4% secondo l’Ufficio nazionale di statistica, che però arriva fino a ottobre. In ogni caso l’incremento è...