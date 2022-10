Uk, governo nel caos: Truss silura il ministro del Tesoro Kwarteng e fa retromarcia sulle tasse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salta nel governo Tory di Liz Truss la poltrona chiave del cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, primo titolare delle Finanze e del Tesoro di origini africane nella storia britannica. Il 47enne ministro si è dimesso a 40 giorni scarsi dalla nascita del nuovo gabinetto succeduto a quello di Boris Johnson sulla scia della bufera politica e finanziaria alimentata in queste settimane dalla “mini manovra di bilancio” d’esordio d’impronta iper liberista - contenente tagli miliardari di tasse in deficit malgrado l’inflazione, la crisi globale e l’ascesa dei tassi - da lui annunciata in Parlamento il 23 settembre.

La lettera di dimissioni

Vari media britannici avevano anticipato che nel corso della conferenza stampa indetta per questo pomeriggio la premier britannica Liz Truss avrebbe potuto annunciare il licenziamento del cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng. Ma è stata anticipata dalle sue dimissioni.

«Mi avete chiesto di farmi da parte come Cancelliere. Ho accettato - scrive Kwarteng nella lettera di dimissioni - Quando mi avete chiesto di servire come Cancelliere, l’ho fatto sapendo che la situazione che avevamo di fronte era incredibilmente difficile, con l’aumento dei tassi di interesse globali e dei prezzi dell’energia. Tuttavia, la vostra visione di ottimismo, crescita e cambiamento era giusta. Come ho detto più volte nelle scorse settimane, seguire lo status quo non era un’opzione possibile. Per troppo tempo questo Paese è stato perseguitato da bassi tassi di crescita e da un’elevata tassazione: tutto questo deve ancora cambiare se vogliamo che il Paese abbia successo».



In conferenza stampa Truss chiarirà la sua marcia indietro sul pacchetto economico di misure fiscali chiave, che ha innescato turbolenze di mercato e causato polemiche anche all’interno del suo stesso partito conservatore.

In particolare, la corporate tax - che nei piani originali della Truss sarebbe stata congelata al 19% - dal prossimo aprile dovrebbe salire al 25% come previsto in precedenza.