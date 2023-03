Uk, petrolio fuoriesce da un impianto: dichiarata l’emergenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grave grave incidente ambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall’oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato l’emergenza e vietato la balneazione fino a nuovo avviso. Ne danno notizia i media locali. L’impianto è di proprietà di Perenco, che ha confermato una «limitata perdita di petrolio» e ha assicurato che la falla è stata bloccata. Avviata una «indagine completa» su quanto accaduto. In corso le operazioni di pulizia. Wytch Farm, operativo dal 1979, è uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa.

Operazioni di bonifica sono in corso nel porto di Poole, nel Dorset. Perenco ha affermato che una piccola quantità di fluido (200 barili circa), composta per l’85% da acqua e per il 15% da petrolio è fuoriuscita dall’oleodotto. Wytch Farm produce circa 14mila barili di petrolio equivalente al giorno. I commissari del porto di Poole, che regolano le attività nello scalo marittimo, hanno affermato che Perenco non ha riferito di «alcun rischio» di ulteriori perdite e che la chiazza di superficie si sta «già disperdendo». Poole è il porto naturale più grande d’Europa e un sito di particolare interesse scientifico che ospita una serie di uccelli trampolieri.