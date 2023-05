UK, servizi e innovazione sostengono un’economia in double deficit

Sempre da Conto Finanziario emerge un ulteriore importante afflusso di liquidità derivante dai massicci investimenti in titoli UK da soggetti non residenti “invogliati” dai rialzi dei tassi di interesse che la Bank of England – nell'ambito delle decisioni restrittive di politica monetaria – ha avviato prima di ogni altra Banca centrale, (Federal Reserve Bank inclusa).

REGNO UNITO - CONTO FINANZIARIO Loading...

Sulla capacità di muoversi per primi il Regno Unito ha un lungo excursus; così fu quando la Bank of England cambiò strategia sulla detenzione di riserve auree per aumentare la propria leva finanziaria alla fine degli anni '60; fu però strategico restare il più grande “custode” di oro del Pianeta (secondo solo alla Federal Reserve Bank statunitense) supportando così la centralità della City nelle connesse transazioni finanziarie.Analogamente la Gran Bretagna si è distinta dai Paesi continentali nella strategia energetica non prevedendo sistemi di stoccaggio ed operando in una logica just-in-time; circostanza che certamente ha avuto effetti nefasti durante la crisi energetica.Di recente out of the box è stato siglato l'accordo sull'Irlanda del Nord (il Windsor framework) che ha de facto riportato il Paese in Europa aprendo così nuovi scenari nei traffici internazionali.

Insomma, la Gran Bretagna si mostra come un Paese in grado di aggiornare in base alle congiunture ed alle opportunità ed in maniera innovativa le proprie strategie di politica economica con meno isteresi rispetto ai suoi “cugini” continentali. Ovviamente, non sempre conseguendo risultati positivi ma certamente generando più aleatorietà.

Marcello Minenna, Economista

@MarcelloMinenna

Loading...