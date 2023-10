Ulteriori miglioramenti alla fotocamera

Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono dotati di sistemi di fotocamere potenti [Link live dal 4 ottobre ore 16.30] e aggiornate per una qualità fotografica e video straordinaria, oltre a strumenti di editing rivoluzionari. Ogni fotocamera del Pixel 8 Pro è stata migliorata. Il nostro obiettivo ultrawide più grande offre una messa a fuoco macro ancora migliore, il nostro teleobiettivo cattura il 56% di luce in più e scatta foto di qualità ottica 10 volte superiore, e la fotocamera frontale è ora dotata di messa a fuoco automatica per i migliori selfie su un telefono Pixel.

Il Pixel 8 ha la stessa fotocamera principale aggiornata, oltre a un nuovo obiettivo ultrawide che consente la messa a fuoco Macro sul Pixel 8.

L’app della fotocamera ha un’interfaccia intuitiva e ridisegnata, che consente di trovare e catturare rapidamente i contenuti nelle modalità foto e video preferite. Inoltre, con il Pixel 8 Pro, avrete accesso ai Controlli Pro, che vi daranno un maggiore controllo creativo della fotocamera Pixel con impostazioni come la velocità dell’otturatore, l’ISO, le foto da 50 MP in tutta la gamma di zoom e altro ancora.



Ci siamo tutti trovati nella situazione in cui si ha la foto di gruppo perfetta, ma qualcuno non sta guardando l’obiettivo. Scatto Migliore utilizza le foto scattate per ottenere la foto che si pensava di aver scattato. Per fare ciò, un algoritmo sul dispositivo crea un’immagine mista da una serie di foto per ottenere l’aspetto migliore di tutti.