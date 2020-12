Ultima chiamata per compensare le minus con i certificates di Andrea Gennai

2' di lettura

Si avvicina la fine dell’anno ed è corsa contro il tempo per recuperare le minusvalenze di 4 anni fa. È sempre preferibile non trovarsi all’ultimo istante per poter sfruttare questa opportunità. Ma per ritardatari l’opzione dei certificati che pagano maxicedole è una della più gettonate.

Ad esempio se nelle zainetto fiscale ho una minusvalenza pregressa per 1.000 euro posso comprare un certificato per 5mila euro che paga un cedolone del 20%. Entro fine anno posso sfruttare questa formula e incassare...