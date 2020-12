Ultimato il restauro della Torre di Norcia sostenuto da Brunello Cucinelli e Marc Benioff di Salesforce A quattro anni dal terremoto che colpì il centro Italia e in particolare l’Umbria, l’edificio simbolo della città e della comunità di Benedettini torna a vivere di Giulia Crivelli

Erano le 3.36 del mattino del 24 agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6.0 colpì il centro Italia e importanti zone di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Al terremoto di agosto seguirono altri due eventi sismici: il 30 ottobre 2016 si registrò una scossa di magnitudo 6.5 con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia, mentre il 18 gennaio 2017 ci fu sequenza di quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5, con massima pari a 5.5, epicentri localizzati in questo caso in Abruzzo, tra i comuni aquilani di Montereale, Capitignano e Cagnano Amiterno. I tre eventi provocarono in tutto circa 41mila sfollati, 388 feriti e oltre 300 morti, ai quali vanno aggiunti i danni a edifici di ogni tipo, residenziali privati e pubblici e naturalmente al patrimonio artistico e architettonico delle quattro regioni. A Norcia, in provincia di Perugia, fu danneggiata in modo grave la Torre Campanaria del Palazzo Comunale , un edificio costruito nel tredicesimo secolo che vide l’aggiunta della torre nel 1713.



Il ritorno del suono familiare delle campane

A quattro anni dal terremoto, è stato ultimato il restauro della Torre e da ieri hanno ripreso a suonare la campane. I lavori sono stati sostenuti dalla Brunello Cucinelli, intesa come società: il contributo è arrivato dal fondatore e attuale amministratore delegato e presidente, Brunello Cucinelli (nella foto in alto, accanto ad alcuni monaci benedettini), e dai dipendenti dell’azienda, che ha sede nella vicina Solomeo. Ad affiancare l’imprenditore e le persone che lavorano con lui Marc Benioff, fondatore di Salesforce, una delle società più innovative della Silicon Valley, fondata nel 1999 e leader nel segmento del cloud computing. La sede è a San Francisco, in California, ma la società è operativa in 36 Paesi e Benioff ha ospitato più volte Cucinelli ai summit organizzati nella Silicon Valley ed è stato ospite a Solomeo, insieme ad altri imprenditori californiani, che Brunello Cucinelli ama definire «gli umanisti del web».

Norcia come simbolo (anche spirituale)

L’imprenditore ha partecipato al simbolico rito di “fine restauro” e commentato: «La nostra bella Norcia, la città dove nacque San Benedetto, e che da lui ci è piaciuto chiamare “Cittadella dell'anima”; Norcia che per questo è il centro spirituale dell'Europa, Norcia che non è molto fu sconvolta dalle scosse di un terremoto cieco, oggi rinasce nella sua torre campanaria, simbolo vivo della città, segno particolarmente carico di gioia e di speranza per tutti noi e per il mondo intero che a noi guarda. Mi piace poi ricordare il mio caro amico Padre Cassian, quest'uomo dall'animo gentile, di grande spiritualità, lui che ha “riportato” i Monaci a Norcia nel 2000 dopo 183 anni di assenza. Essi insieme, come benedettini, rappresentano il simbolo attuale della testimonianza viva del grande santo europeo».

Il ringraziamento “transatlantico” a Marc Benioff

«Oggi, in anticipo sul garrire delle rondini che torneranno a primavera, sentiremo nuovamente cantare con armonia le sue campane, che sono la voce della città, e i loro rintocchi parleranno ai nostri cuori con voce di letizia e di fiducia, quasi che li sentissimo per la prima volta – ha aggiunto Cucinelli –. Molte anime belle hanno contribuito a questa contentezza: anche da molto lontano, un uomo amabile, illuminato, un umanista come il mio caro amico Marc Benioff, un aiuto forte e sentito con verità; Infine abbiamo contribuito anche noi con il nostro umile dono.Però infine siete stati soprattutto voi, cittadini e figli innamorati della Cittadella spirituale, a rendere possibile questa rinascita, voi che nel dolore avete mantenuto coraggiosamente la fede, voi che non avete lasciato i luoghi della vostra storia, perché da veri umbri avete saputo tenere alta la testa e fermo il timone dell'aratro della vita, e a voi è giusto, in questo giorno di speranza, rendere il merito maggiore».