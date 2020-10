Ultimatum su Aspi, Cdm entro dieci giorni. «Con la revoca default sistemico» Vertice a Palazzo Chigi: senza sviluppi positivi scatterà la revoca. Irritazione per la lettera di Atlantia. L’esecutivo vuole la cessione a Cdp di Manuela Perrone

Per il Governo è Atlantia a non aver rispettato gli impegni del 14 luglio sulla cessione di Autostrade per l’Italia ed è sempre Atlantia ad aver determinato la rottura della trattativa. Entro dieci giorni, ovvero entro sabato 10 ottobre, la vicenda sarà dunque portata in Consiglio dei ministri «per le determinazioni conseguenti».

È questo, in sintesi, il contenuto della risposta dell’Esecutivo alle lettere trasmesse due giorni fa dalla holding. A metterlo nero su bianco sono stati il segretario generale...