Ultimatum dell’Iran sul nucleare. Trump minaccia ritorsioni Il presidente Hassan Rohani ha annunciato che da domenica verranno aumentati i livelli di produzione dell'uranio arricchito e riavviata la centrale di Arak dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Iran supera limiti di produzione di uranio consentiti da accordo

NEW YORK - Il presidente iraniano Hassan Rohani in un messaggio sulla tv di stato ha annunciato che l'Iran potrebbe aumentare da domenica i livelli di produzione dell'uranio arricchito “fino a quanto vorrà”, comunque al di sopra del limite stabilito dall'accordo Onu del 2015.

Donald Trump gli ha risposto con un tweet minacciando ritorsioni: “L'Iran – scrive - ha appena lanciato un nuovo monito. Rohani afferma che arricchiranno l'uranio 'in qualsiasi quantità vogliamo' (…). Attenzione con le minacce Iran. Possono ritornare indietro per mordere come nessun altro è stato morso prima!”, avverte il presidente americano.

Fine della proroga di due mesi

A partire da domenica dunque la Repubblica islamica si sentirà libera di riprendere l'arricchimento dell'uranio sopra la soglia del 3,67% stabilita dall'accordo Onu. Con un avviso oltre ché al nemico Stati Uniti, all'Europa chiamata ad agire per contrastare le sanzioni americane che stanno mettendo in ginocchio l'economia iraniana. Teheran giura in ogni caso di non volere l'atomica. Ma la mossa di Rohani non concede alcuna proroga sui due mesi iniziati lo scorso 8 maggio ai partner per alleviare gli effetti sull'economia iraniana delle sanzioni americane.

