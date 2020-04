Borse, tornano le vendite dopo il rinvio dell'Eurogruppo. Spread scatta a 213 punti Fallita la lunga trattativa notturna tra i ministri delle finanze europei per trovare un accordo sugli aiuti da mettere sul piatto per l'emergenza Covid-19. In calo anche l'euro, proseguono gli acquisti sul petrolio in attesa della riunione dell'Opec di giovedì 9 aprile di Chiara Di Cristofaro e Flavia Carletti

(AFP)

2' di lettura

Avvio in rosso per gli indici europei, dopo che l'Eurogruppo ha annunciato il rinvio della riunione a giovedì dopo il mancato accordo sulle misure di sostegno all'economia europea. I cali per gli indici europei sono vicini al punto percentuale. Dal fronte delle Borse asiatiche, il mercato giapponese ha chiuso in rialzo del 2%, mentre Shangai e Hong Kong sono negative e si avviano a chiudere con un calo di circa mezzo punto percentuale, dopo che in Cina sono tornati ad aumentare i casi di contagio.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Spread schizza a 213 dopo Eurogruppo, rendimento all'1,78%

Avvio pesante per i BTp dopo il mancato accordo all'Eurogruppo su una strada condivisa sugli strumenti finanziari da mettere in campo per arginare la crisi economica indotta dal coronavirus. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 (IT0005403396) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 213 punti base, dai 195 punti della chiusura di ieri. Schizza il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato all'1,78% dall'1,64% del closing della vigilia.

Il blocco delle attività imposto dalle autorità in tutto il mondo per arginare il contagio da coronavirus inizia a far sentire i suoi effetti. Non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Gli investitori iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel e questo spiega il rimbalzo messo a segno nelle ultime sedute: dai minimi di metà marzo l’indice Stoxx Europe 600 ha recuperato il 14% mentre il Ftse Mib ha recuperato il 16 per cento.

Nonostante questo recupero gli indici mantengono ribassi sostenuti rispetto ai livelli di inizio anno: -22% l’indice europeo, -27% Piazza Affari. questi numeri riflettono l’aspettativa di una recessione pesantissima per effetto delle misure di lockdown. I conti delle società quotate ci daranno un’indicazione precisa di quanto il virus ha compromesso le attività ma nel frattempo un campanello d’allarme arriva sul fronte dividendi: dall’inizio dell’emergenza sono già 345 le società quotate in tutto il mondo che hanno annunciato la cancellazione della cedola.

Tutti gli indici e le quotazioni