Coronavirus, l’ottimismo sulle cure spinge Borse e petrolio Arrivano notizie positive sul fronte dei possibili vaccini e delle cure per contrastare la diffusione del virus cinese. Gli investitori contano sugli interventi di governi e banche centrali. Chiudono ancora in progresso Shanghai e Shenzhen. A Piazza Affari il Ftse Mib torna sopra i 24mila punti, in prima fila Intesa Sanpaolo, in coda Nexi di Chiara Di Cristofaro

Che cosa sono i coronavirus

3' di lettura

Le Borse europee salgono con slancio, mentre arrivano notizie positive sul contenimento del coronavirus. Dalla Gran Bretagna giungono indicazioni positive per la messa a punto del vaccino, mentre un'equipe cinese avrebbe individuato due farmaci che negli esperimenti sulle cellule in vitro hanno mostrato di poter inibire il virus. Il Ftse Mib ha recuperato così la soglia dei 24mila punti, ma gli acquisti sono generalizzati su tutti i listini, con auto, viaggi, materie prime e tecnologici in evidenza.

I mercati contano sugli interventi di governi e banche centrali

In un contesto che resta segnato dai timori per l’impatto economico dell’epidemia gli investitori stanno monitorando con attenzione le misure che le autorità politiche e monetarie cinesi metteranno in atto per contrastare l’inevitabile rallentamento del ciclo.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Una prima risposta è arrivata dalla Banca centrale cinese che ha messo in atto, tra lunedì e martedì, iniezioni di liquidità per 1700 miliardi di yuan. Stando a indiscrezioni la banca centrale potrebbe tagliare i tassi e ridurre il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche in occasione del prossimo vertice in programma per il 20 di febbraio. Anche sul fronte fiscale poi le autorità della Repubblica popolare potrebbero intervenire per sostenere l’economia: allo studio - stando a quanto ha riferito alla Reuters una fonte vicina al governo cinese - ci sarebbero sgravi fiscali e sussidi per i settori più colpiti dall’epidemia come la logistica, le vendite al dettaglio, il trasporto o il turismo.

Gli investitori si aspettano un impatto solo nel breve dai virus

«I dati sugli infettati dal coronavirus mostrano che la diffusione del virus al di fuori della provincia di Hubei (circa 5% del Pil cinese) – di fatto isolata dal 25 gennaio – sono aumentati nell’ultima settimana mediamente di circa 700 nuovi casi al giorno senza mostrare una progressione esponenziale», spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors. Le misure «drastiche adottate dalle autorità cinesi sembrano mostrarsi efficaci» e «gli investitori si aspettano quindi un impatto economico limitato al breve periodo e comunque misure di sostegno all’economia, in parte già in arrivo».



A Milano sale Intesa, vendite su Nexi

Sull'azionario milanese, acquisti su Intesa Sanpaolo che segna un solido rialzo d all'indomani dei conti, corre anche Ferrari che recupera dopo la debolezza della vigilia seguita ai numeri del quarto trimestre leggermente inferiori alle attese. Bene ancora Stmicroelectronics, ma si muovono in solido rialzo tutti gli industriali, ben intonate le banche. In coda al listino le utility con Enel e A2a, male ancheNexi mentre domani il cda di Sia potrebbe decidere sull'Ipo.