Borse, Tokyo e Shanghai in profondo rosso. Europa attesa ancora volatile Tokyo ha perso il 6,08% e anche il mercato cinese si avvia a chiudere con un forte ribasso. I mercati europei sono reduci dalla peggior seduta di tutti i tempi, ma i future indicano un avvio contrastato di Stefania Arcudi e Andrea Fontana

All'indomani della seduta peggiore dal 1987 per Wall Street e della giornata peggiore di sempre per gli indici europei Milano ha ceduto poco meno del 17%, peggio di quanto successo dopo la Brexit, il crack di Lehman Brothers e l'11 settembre), le Borse europee cercano di risollevarsi, o almeno di evitare nuovi crolli. Stando a quanto riferiscono le sale operative, sono per il momento positivi i futures sugli indici dell'Eurozona dopo il giovedì nero dei mercati azionari, spicca il +3% di Milano.

A Milano Consob vieta vendite allo scoperto su 85 titoli, solo per oggi

La Consob, con delibera n. 21301 del 12 marzo 2020, ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani.

Il divieto, si legge in una nota della Commissione, è stato adottato in applicazione dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 236/2012 in materia di “Short Selling”, tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo 2020 (superiore alle soglie previste dal citato regolamento).

Il provvedimento è in vigore nella seduta borsistica di venerdì 13 marzo 2020, sul mercato MTA di Borsa Italiana, per l’intera giornata di negoziazione.

Cosa ha innescato il crollo di giovedì

Due le notizie che hanno alimentato il “panic selling”: la chiusura dei voli con l'Europa annunciata a sorpresa da Trump nella serata di mercoledì e la retorica del numero uno della Bce Christine Lagarde alla conferenza stampa seguita al direttivo Bce. In particolare con una frase (“Non siamo qui per chiudere gli spread”) che a molti è suonata come un “whatever it takes” (la celebre frase con cui Draghi salvò l'euro) ma al contrario e che, non a caso, ha avuto l’effetto di innescare una speculazione contro i BTp provocando un’impennata dello spread BTp-Bund.

Tokyo chiude in forte calo in scia a Wall Street

Nuova caduta per la borsa di Tokyo, dominata, in scia alle altre piazze mondiali dallo spettro di una recessione globale dovuta alla pandemia di coronavirus. L'indice Nikkei ha chiuso con un calo del 6,08% a 17.431,05 punti, dopo essere scesa di oltre il 10% in avvio, ai minimi da novembre 2016. Il più ampio indice Topix è sceso del 4,98% a 1.261,70 punti.

Rimbalza la Borsa australiana, con intervento Banca centrale

All'indomani di una seduta drammatica per i listini globali, la Borsa di Sidney, che ieri aveva chiuso in ribasso superiore all'8%, rimbalza e trova lo spunto per chiudere in aumento superiore al 4%. L'S&P/Asx 200 ha terminato in aumento del 4,2% a 5.539,30 punti, dopo avere toccato +4,4% durante la seduta, un aumento comunque non sufficiente a fare uscire il listino dal "bear market" in cui è entrato ieri (territorio Orso, -20% rispetto dall'ultimo picco). A sostenere l'indice è anche l'intervento della Reserve Bank of Australia. La Banca centrale australiana ha immesso sul mercato liquidità per 8,8 miliardi di dollari australiani (5,52 miliardi di dollari) tramite operazioni di repurchase agreement (pronti contro termine). La somma è più che doppia rispetto a quella inizialmente prevista dall'istituto. Da segnalare che il ministro degli Interni australiano Peter Dutton ha fatto sapere di essere risultato positivo al test per il coronavirus. "Mi sono svegliato con la febbre e mal di gola. Ho contattato immediatamente il dipartimento alla Salute e ho fatto il test, che è risultato positivo", ha detto. In Australia sono stati registrati finora 156 contagi e tre vittime, ma le autorità locali attendono un rapido aumento nelle prossime settimane.