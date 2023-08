Ultime notizie. Ucraina: Kiev sotto attacco, due morti. Raid di droni sulla Russia. Gabon: militari annullano le elezioni

7:26 Usa, turbolenza su un volo Delta Milano/Atlanta, 11 persone in ospedale

Undici Passeggeri imbarcati a bordo di un volo Delta Air Line sono state portate in ospedale dopo che l’aereo è incappato in una turbolenza in fase di atterraggio ad Atlanta. La Federal Aviation Administration spiega che il volo 175, partito da Milano, in Italia, ha registrato i problemi causati dalla turbolenza mentre su trovava a circa 40 miglia a nord-est dell’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta. Delta afferma che sono rimasti feriti sia alcuni membri dell’equipaggio che alcuni passeggeri e sono stati portati in ospedale. L’Airbus A350 è comunque atterrato in sicurezza all’aeroporto poco prima delle 19. L’aereo trasportava 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Ai passeggeri non feriti sono stati offerti cibo, alloggio e una nuova prenotazione. La FAA ha dichiarato che indagherà sull’incidente.