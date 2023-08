Ultime notizie. Regno Unito: si dimette ministro difesa Wallace, al suo posto Shapps. Usa: Corea del Nord fermi fornitura armi a Mosca

13:46 Vaccini covid, Onu chiede eliminazione tutela brevetti

Il comitato dell’Onu contro il razzismo denuncia il rifiuto di Germania, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini contro Covid-19. In occasione di una riunione ministeriale presso l'Organizzazione mondiale del commercio nel giugno 2022, i Paesi membri erano riusciti dopo difficili negoziati a concordare una prima intesa, autorizzando i paesi in via di sviluppo che lo desiderassero a ottenere per cinque anni brevetti sui vaccini anti Covid. Un’intesa “insufficiente”, secondo il Comitato Onu per l’Eliminazione della discriminazione razziale, composto da 18 esperti indipendenti i cui pareri non sono vincolanti. L’accordo «non è sufficiente per affrontare gli alti tassi di morbilità e mortalità da Covid-19 in tutto il mondo tra le persone e i gruppi più a rischio di discriminazione razziale», affermano gli esperti in una dichiarazione pubblicata con il sostegno del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, Ashwini K.P. Di fronte a questa situazione, il Comitato invita “gli Stati del Nord, in particolare Germania, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, a rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale riguardanti vaccini, trattamenti o tecnologie di assistenza medica in relazione alla pandemia Covid-19”. Il Comitato Onu ritiene che il Covid-19 rimanga “un grave problema di salute pubblica i cui devastanti effetti negativi colpiscono in modo sproporzionato gruppi e individui vulnerabili alla discriminazione razziale”.