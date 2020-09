Borse europee positive, listini ignorano il rischio di una Brexit "no deal" Wall Street chiusa per il Labor Day. Gli indici continentali tentano di recuperare terreno dopo la recente debolezza. A Piazza Affari bene Nexi mentre torna l'ipotesi di fusione con Sia. Sotto i riflettori Mediaset. Euro/dollaro poco mosso, giù il petrolio. Spread in rialzo a 157 punti di Paolo Paronetto

Wall Street chiusa per il Labor Day. Gli indici continentali tentano di recuperare terreno dopo la recente debolezza. A Piazza Affari bene Nexi mentre torna l'ipotesi di fusione con Sia. Sotto i riflettori Mediaset. Euro/dollaro poco mosso, giù il petrolio. Spread in rialzo a 157 punti

Le Borse europee cercano di recuperare terreno dopo la debolezza della scorsa settimana. Gli indici continentali sono così tutti in rialzo, in una seduta caratterizzata anche dall'assenza di indicazioni provenienti da Wall Street, oggi chiusa per la festività del Labor Day. I listini sembrano così ignorare il rischio sempre più concreto di una Brexit "no deal", vale a dire senza accordo commerciale con l'Unione europea.Il premier britannico Boris Johnson non sarebbe infatti intenzionato a fare compromessi e sarebbe pronto a far cadere le trattative. Tanto più che, secondo quanto riportato da Financial Times, Londra avrebbe pronta una legge che a eliminerà il valore legale di parte dell'accordo di ritiro dalle Ue raggiunto solo un anno fa, in particolare in materie quali gli aiuti di Stato e le frontiere dell'Irlanda del Nord. Il FTSE MIB sale così al traino di Nexi: secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore sarebbero ripartire le trattative tra gli azionisti per arrivare alla fusione con Sia.

Sul fronte macro, in Germania a luglio la produzione industriale ha registrato un aumento dell'1,2% su base mensile a luglio, facendo segnare il terzo mese consecutivo in recupero. Il dato si mantiene tuttavia del 10% al di sotto dei livelli dello scorso anno. Il solo settore manifatturiero ha registrato un aumento del 2,8% mensile mentre il comparto delle costruzioni ha segnato il passo cedendo il 4,8% in termini produttivi a

luglio. In Cina, intanto, ad agosto la bilancia commerciale ha registrato un surplus commerciale di 58,93 miliardi di dollari, in flessione rispetto ai 62,33 miliardi di luglio ma in aumento sui 34,72 miliardi di agosto 2019. Secondo i dati resi noti dall'Agenzia delle Dogane, l'export ha registrato un balzo del 9,5% annuo, in accelerazione rispetto al +7,2% di luglio, grazie soprattutto ala ripresa della domanda globale seguita alla fine del lockdown di molte economie del post Covid-19. In calo, invece, l'import che e' sceso del 2,1%, ancora in calo dopo il dato di luglio (-1,4%).

Finecobank positiva grazie ai dati sulla raccolta

Tornando ai titoli del Ftse Mib, Nexi beneficia delle indiscrezioni riportate sabato dal Sole 24 Ore, secondo le quali sarebbero riprese le trattative tra Cdp e i fondi di private equity Bain Capital, Advent e Clessidra finalizzate alla fusione tra la società e Sia. «Nel caso l'operazione fosse confermata sarebbe strategicamente positiva per Nexi in quanto migliorerebbe il suo posizionamento nella catena del valore e aumenterebbe la diversificazione della clientela per tipologia e geografia», commentano gli analisti di Equita, stimando «aumento degli utili per azione 2023 di Nexi del 9%». Bene anche Finecobank grazie ai dati sulla raccolta netta di agosto migliori delle attese.

Giù Tenaris: attività di trivellazione ancora su livelli bassi in agosto

Debole invece Tenaris, che risente della debolezza del greggio, ma anche dei dati pubblicati venerdì da Baker Hughes sul numero di trivelle attive a livello internazionale, che nel mese di agosto si mantiene su livelli bassi. «I dati mostrano dei segnali di stabilizzazione del numero di pozzi attivi ma su livelli molto bassi», conferma Equita, notando che nel breve periodo per la società «la visibilita' su volumi e prezzi dei tubi Octg resta bassa, anche in virtù della forte esposizione a Nord e Sud America, che rappresentano circa il 60% del fatturato di gruppo, aree maggiormente colpite dal taglio di investimenti delle compagnie petrolifere, dall'impatto della pandemia, dal crollo attività di drilling in Argentina e dal rilevante ammontare di rimanenze negli Stati Uniti, pari a circa 15 mesi, che impatta la domanda».

Nel resto del listino riparte Tiscali. Bene anche Mediaset, sotto i riflettori per la querelle con Vivendi e per il possibile coinvolgimento nella partita della rete unica nazionale in fibra ottica.