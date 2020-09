Settembre si apre con il piede giusto. A Milano focus su Tim

(REUTERS)

Dopo un agosto brillante, il migliore dal 2009, le Borse del Vecchio Continente cercano spunti per proseguire in aumento. Occhi sui dati macro. A Piazza Affari bene Diasorin e Atlantia. Dollaro ancora debole, petrolio in rialzo. Spread in calo a 145 punti

Si apre con il segno più il mese di settembre per le Borse europee, con gli investitori che scommettono su una ripresa dell'economia e sul vaccino anti-Covid e spinti dal rally dei titoli tech. Gli indici sono tutti in buon aumento, compreso il Ftse Mib di Milano, mentre Francoforte è tornata sopra quota 13.000 punti. Il mese che si è chiuso è stato il miglior agosto dal 2009, con Milano che ha chiuso a +2,8%, con gli investitori che puntano sulla ripresa globale dell'economia, aiutati dagli stimoli delle banche centrali, e su un vaccino contro il coronavirus.

Proprio sul fronte della ripresa, indicazioni positive sono arrivate dalla Cina, con l'indice Pmi Caixin manifatturiero di agosto salito a 53,1, il massimo da gennaio 2011, segno della ripresa dell'attività e dell'export cinese. Arriveranno i Pmi manifatturieri anche di Europa, Stati Uniti, Francia, Germania e Gran Bretagna, oltre alla disoccupazione in Germania e Italia. Da seguire, per il settore auto, anche le immatricolazioni italiane di agosto, dopo che il dato francese ha mostrato un calo del 19,8% in agosto.

A Piazza Affari ancora focus su Tim

Sull'azionario milanese, occhi puntati su Telecom Italia che parte in solido rialzo dopo che il cda ha dato via libera con Cdp alla rete unica nazionale e ha approvato la creazione di FiberCop, il veicolo che controlla la rete secondaria di Tim e la cessione di una quota del 37,5% a KKR per 1,8 miliardi. Via libera anche alla lettera d'intenti con Cdp per creare un`unica rete fissa. Positive anche Diasorin, Campari e Stmicroelectronics, mentre in coda al Ftse Mi si piazzano Bper e Interpump Group. Poco considerati i bancari.

Dollaro a minimi da maggio 2018, petrolio in rialzo

Sul valutario, il dollaro resta debole con la Fed che ha confermato tassi bassi a lungo e si porta sui minimi dal maggio 2018 dopo aver archiviato il quarto mese consecutivo in calo. L'euro punta così a 1,20 dollari e scambia a inizio seduta a 1,198 dollari (da 1,1956 alla chiusura precedente). In rialzo la valuta giapponese contro il biglietto verde: il cambio dollaro/yen si attesta a 105,73 (da 105,85), mentre l'euro/yen a 126,69 (da 126,52).

In rialzo, infine, i prezzi del petrolio: la consegna di ottobre del Wtiè trattata a 43,11 dollari al barile (+1,17%), il Brent novembre sale a 45,83 dollari (+1,21%).

Spread in lieve calo sotto 150 punti

Andamento in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005413171) e il Bund di pari durata era indicato a 145 punti base dai 146 punti del finale della vigilia. Scende anche il rendimento del BTp decennale benchmark che in apertura si attesta all'1,14% dall'1,16% segnato alla chiusura precedente.