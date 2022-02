Borse, l’Europa aspetta l’inflazione Usa. Tassi in rialzo nell'asta BoT

Ascolta la versione audio dell'articolo

La revisione al ribasso delle stime di crescita Ue, la prudenza della Bce sul fronte bancario e alcuni trimestrali in chiaroscuro rallentano i listini del Vecchio Continente. In attesa del dato sull’inflazione Usa, che porta a una maggiore prudenza sui listini, la volatilità dei mercati è salita dopo l’annuncio della Bce che ha deciso di togliere le misure di «sollievo» sul capitale concesse alle banche per l'emergenza pandemia. Allo stesso tempo la Vigilanza, alla luce degli esami Srep 2021, chiede agli istituti di mantenere la guardia alta nel 2022 perché le incertezze legate alla pandemia non sono state archiviate. Non va meglio sul fronte macro, dove la Commissione Ue ha corretto al ribasso la stima di crescita dell’Eurozona nel 2022 a +4% (dal precedente 4,3%), con un tasso di inflazione al 3,5% (dal 2,2%).





Le banche centrali

Se nell'ultima settimana il focus è stato sulla Bce, che giovedì scorso aveva ventilato l’ipotesi di un rialzo dei tassi già nel 2022 salvo poi precisare meglio nei giorni successivi, oggi gli occhi torneranno sulla Fed statunitense e sulle sue scelte. Il mercato teme che possa alzare i tassi di 50 punti base già a marzo per far fronte all’inflazione galoppante arrivata al 7,1% e teme che possa varare fino a 7 rialzi da 25 punti base nell’intero anno. Per questo il dato sull’inflazione americana di gennaio è cruciale: se risultasse sopra le attese e ancora in forte surriscaldamento, potrebbe infatti confermare queste previsioni dei mercati. E, ovviamente, viceversa.

Corrono Tim e Nexi, bene le banche

A Piazza Affari guida il listino Telecom Italia che ha incassato il via libera dall’Antitrust brasiliano all’acquisto di Oi. Corre Nexi che, secondo Bloomberg, starebbe considerando opzioni strategiche, fra cui la cessione, per il suo asset tedesco Ratepay. Rimbalzo dopo i realizzi post-conti per Banca Bper mentre prosegue il rally di Banco Bpm sempre in scia alla trimestrale. In fondo al listino Iveco Group e Stellantis.

BoT, assegnati annuali per 6,5 mld, rendimento sale 12 cent

Rendimento in netta crescita e buona domanda per i BoT annuali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno, il Tesoro ha emesso 6,5 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/02/2023 spuntando un rendimento pari a -0,324%, in rialzo di 12 centesimi rispetto all'asta del mese precedente e ai massimi da settembre 2020. Buona la domanda che si e' attestata a 9,732 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,50. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 14 febbraio.



Tokyo chiude a +0,4% incoraggiata da Wall Street

La Borsa di Tokyo ha chiuso una terza seduta consecutiva di rialzi, incoraggiata dai guadagni di Wall Street e dai risultati aziendali positivi. Ma è prevalsa la cautela prima dei nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbero segnare un nuovo progresso dopo aver raggiunto il 7% nel 2021, il ritmo più veloce in quasi quattro decenni, e richiedere l'intervento della Fed. L'indice Nikkei dei titoli guida è salito dello 0,42% a 27.696,08 punti alla chiusura e il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,53% a 1.962,61 punti.