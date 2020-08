Le Borse europee allungano il passo. A Piazza Affari rally di Mediobanca Prevale l'ottimismo per una ripresa economica più forte, anche grazie al pacchetto di aiuti fiscali in arrivo negli Usa. L'oro torna sotto i 2.000 dollari l'oncia di Chiara Di Cristofaro

Prevale l'ottimismo per una ripresa economica più forte, anche grazie al pacchetto di aiuti fiscali in arrivo negli Usa. L'oro torna sotto i 2.000 dollari l'oncia

Dopo una partenza positiva, le Borse europee hanno rafforzato la tendenza al netto rialzo, in un clima di generale propensione al rischio che favorisce anche le vendite sull'oro. Il pacchetto di aiuti fiscali in arrivo negli Stati iti è uno degli elementi che favorisce l'ottimismo su una ripresa migliore del previsto per l'economia. Positivo anche il dato sulle vendite di auto in Cina, che a luglio sono salite del 7,9% e stanno spingendo gli acquisti sul comparto auto. Restano sullo sfondo le tensioni tra Stati Uniti e Cina, con i botta e risposta a colpi di sanzioni mirate e dichiarazioni poco accomodanti. Attenzione anche ai numeri del contagio da coronavirus, con i casi nel mondo arrivati a 20 milioni, mentre il numero dei ricoveri in molti stati americani (tra cui California e Texas) ha registrato un rallentamento.

Rally di Mediobanca, Bce pronta a dare ok a salita Del Vecchio

Mediobanca in corsa a Piazza Affari, in attesa del via libera della Bce alla Delfin di Del Vecchio per salire al 20%. Il titolo è in testa al listino milanese e avanza di oltre 5 punti percentuali. Oggi un articolo del Sole 24 ore scrive che l'ok della Bce alla Delfin di Del Vecchio a salire fino al 20% di Mediobanca è atteso dopo Ferragosto, comunque entro il 24 agosto quando scade il termine dei 60 giorni dalla richiesta inoltrata dalla finanziaria di Del Vecchio. "La notizia aumenta l`appeal speculativo su Mediobanca e Generali, creando un forte supporto specialmente su Mediobanca", commentano gli analisti d iEquita che sul titolo hanno un giudizio buy con target price a 9 euro. Forti acquisti anche su Generali.

Tokyo, miglior chiusura da una settimana

La Borsa di Tokyo conclude la seduta in netto rialzo, dopo il giorno di festività di lunedì 10 agosto, sostenuta dall'accelerazione degli indici azionari Usa e dalle prospettive di una ripresa dell'economia statunitense in seguito al piano di stimolo annunciato dal presidente Donald Trump. L'indice Nikkei avanza dell'1,88%, a quota 22.750,24, con un progresso di 420 punti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)