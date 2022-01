Borse, l’Europa tenta il riscatto con Powell in focus. A Milano bene Bper, giù Carige

Ascolta la versione audio dell'articolo

Borse europee in rialzo nelle prime battute di contrattazione, dopo un inizio di settimana in rosso, e con l'attenzione puntata sulle banche centrali: in calendario c'è l'audizione alla Commissione Banche del Senato Usa di Jerome Powell per la riconferma alla guida della Fed, mentre in una intervista a Il Sole 24 Ore il capo economista della Bce Philip Lane ha giudicato «altamente improbabile» un rialzo dei tassi nell'euro zona nel 2022. Dopo le anticipazioni del discorso di Powell, secondo cui la Federal Reserve sarà pronta a utilizzare gli strumenti per evitare che si consolidi uno scenario di inflazione elevata, gli analisti si aspettano indicazioni dai toni «hawkish» da parte del numero uno della banca centrale Usa.



L'inflazione e le mosse della Fed

Sul fronte macro, l'attesa è per domani, 12 gennaio, quando gli Stati Uniti pubblicheranno il nuovo dato sull’inflazione. Le attese sono per un balzo al 7%. Ma anche oggi i mercati potrebbero entrare in fibrillazione, quando Jerome Powell, il rieletto presidente della Fed, dovrà recarsi al Senato in audizione proprio per ratificare la sua conferma alla presidenza della banca centrale americana. Il motivo di una certa apprensione è ovvio: i mercati iniziano a temere che la Fed, per combattere il caro-vita, diventi sempre più aggressiva nella stretta monetaria. Questo ha fatto cadere lunedì le Borse (soprattutto il Nasdaq e i titoli tecnologici Usa).

Ormai è ovvio che il focus della Fed si sia spostato dalla crescita economica e dall’occupazione alla lotta all’inflazione: del resto se davvero salisse al 7% come atteso, si tratterebbe di una dato molto più elevato del target della Fed e soprattutto di un dato in grado di creare problemi sociali alle famiglie americane. Così il mercato si aspetta che la Fed non solo chiuda con gli acquisti di bond a marzo, ma che alzi i tassi tre (o quattro) volte nel 2022 e che presto (a luglio) inizi anche a ridurre il bilancio. Cioè a vendere titoli che ha comprato. Questo ha fatto salire i tassi decennali Usa all’1,8% lunedì (massimo da gennaio 2020) e i tassi dei Bund decennali fino quasi allo 0% (massimo da maggio 2019).

Tokyo cede lo 0,9% con debolezza Wall Street e casi Cina

La Borsa di Tokyo ha archiviato la seduta in calo di circa l'1%,trascinata al ribasso dal finale debole di Wall Street e dal sentiment degli investitori cauto riguardo alle prospettive di politica monetaria degli Stati Uniti ma anche dai nuovi casi di Omicron in Cina con la terza città in lockdown. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha perso lo 0,90% fermandosi a 28.222 punti e il più ampio Topix lo 0,44% a 1.986,82 punti.



Gli appuntamenti di martedì 11 gennaio

Sul fronte macro, l’Istat comunica i dati sul commercio al dettaglio a novembre. In agenda anche il rapporto della Banca mondiale sulle prospettive economiche globali. Ma il piatto forte delal giornata, come detto, sarà l’audizione al Senato di Powell della Fed, da cui potrebbe uscire qualche indicazione sulle prossime mosse della banca centrale Usa.