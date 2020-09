Borse europee incerte, a Piazza Affari bene Diasorin Ieri la Bce non ha annunciato nuovi interventi di allentamento della politica monetaria. Sul listino milanese deboli le banche. Euro/dollaro poco mosso, ancora giù la sterlina. Spread poco mosso a 150 punti di Paolo Paronetto

Borse europee incerte dopo che ieri la Bce non ha annunciato nuovi interventi di allentamento della politica monetaria. Esito che ha dato sostegno all'euro, ma che non ha fornito spunti di novità ai listini azionari, su cui continua a prevalere la cautela. Sul FTSE MIB milanese in evidenza il settore farmaceutico, guidato da Diasorin. Deboli invece i titoli finanziari. Resta sotto osservazione il dossier Brexit: ieri l'Unione europea ha concesso tempo al Regno Unito fino alla fine del mese per ritirare le parti dell'Internal market bill che contrastano l'accordo di uscita dalla Ue, minacciando in caso contrario azioni legali. Londra, tuttavia, ha reso noto di non aver intenzione di ritirare la legge e questo nonostante la Ue abbia già messo in chiaro che una violazione degli accordi metterebbe «a rischio i negoziati in corso sulle relazioni future».

Sul fronte macroeconomico, intanto. il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ha sottolineato che dopo il duro colpo all'economia a marzo e aprile «a giugno e luglio si è registrata una ripresa ma resta molta incertezza» sul futuro. Per questo, ha sottolineato il capo economista della Bce, Philip Lane, «non è il momento di abbassare la guardia. L'inflazione rimane ben al do sotto del target ed è stato realizzato solo un progresso parziale nel combattere l'impatto negativo della pandemia sulle dinamiche previste di inflazione. Inoltre l'outlook rimane soggetto ad alta incertezza e i rischi per le prospettive rimangono orientate al ribasso». Tanto più che, ha notato da parte sua la presidente Bce Christine Lagarde «la ripresa sarà disuguale e asimmetrica». Occorrerà quindi «un timing appropriato per eliminare gradualmente le misure di sostegno all'economia» quando la crisi sarà finita.

Diasorin in evidenza, domanda test molecolari Covid resterà alta

Tornando a Piazza Affari, i dettagli sul piano allo studio del Governo per contenere la pandemia Covid 19 in autunno sostengono il titolo Diasorin. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, il piano dell'esecutivo si baserebbe su tre pilastri: incremento del numero di tamponi eseguiti fino a raggiungere i 200mila tamponi al giorno da novembre, contro l'attuale media giornaliera di 80-100mila, uso massiccio dei test rapidi estendendone l'applicazione, oltre che ad aeroporti e porti, a scuole, strutture sanitarie e forze dell'ordine, acquisto di nuove macchine per eseguire pooling test, che consentono di analizzare in un'unica provetta

diversi campioni in modo da incrementare la capacità di analisi per macchina fino a 7.5 volte. In ogni caso, per quanto riguarda Diasorin, notano gli analisti di Equita, «riteniamo che il piano del governo evidenzi che la domanda di test molecolari rimarrà molto forte nei prossimi mesi anche in vista della stagione influenzale».

Cattolica in evidenza dopo i conti, si avvicina l'aumento da 500mln

Avanza Cattolica Ass avvicinandosi ulteriormente al valore di recesso (5,47 euro) reso possibile dal cambio di statuto per la trasformazione in Spa mentre l'a.d. Carlo Ferraresi annuncia che è imminente l'invio a Consob del prospetto informativo per l'aumento di capitale da 500 milioni. Il titolo beneficia della pubblicazione nella prima mattinata dei conti del primo semestre, che hanno mostrato - secondo Equita - un risultato operativo superiore alle attese e in significativo miglioramento su anno «principalmente grazie all'ottima performance tecnica nel business danni che beneficia dal crollo delle frequenze sinistri causato dalle misure per contenere Covid-19». L'utile netto, invece, secondo il broker, è significativamente peggiore delle attese, a causa di maggiori svalutazioni (impairment del goodwill).



Bene Snam Rete Gas, che ha annunciato la firma di un memorandum of understanding con Saipem per dare vita a una collaborazione

sulle nuove tecnologie focalizzate sulla transizione energetica, dall'idrogeno verde alla cattura e al riutilizzo della Co2, al fine di «contrastare i cambiamenti climatici e contribuire all'avvio del mercato dell'idrogeno supportando la Hydrogen Strategy della Commissione Europea». Il memorandum, secondo gli analisti di Equita, «appare

strategicamente valido per entrambe le parti». Saipem, aggiungono, «potrà rivelarsi cruciale nel sostenere gli sforzi di Snam per assicurare la compatibilità delle proprie infrastrutture rispetto ai crescenti volumi di idrogeno, e nel promuovere il suo utilizzo in svariati settori (dall'industria ai trasporti), stimolando cosi' la crescita della filiera italiana».