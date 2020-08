Corsa al vaccino, risiko tlc e greggio spingono le Borse. A Milano (+1,1%) brilla il lusso L'accordo tra il governo federale e Moderna per 100 milioni di dosi alimenta la fiducia dopo l'annuncio dello "Sputnik" nei laboratori russi. Risale l'oro sopra i 1900 dollari l'oncia, scende il dollaro. L'Opa di Liberty Global sull'operatore Internet Sunrise galvanizza il settore delle telecomunicazioni. Corre il petrolio dopo il netto calo delle scorte Usa di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

La giornata dei mercati

L'accordo tra il governo federale e Moderna per 100 milioni di dosi alimenta la fiducia dopo l'annuncio dello "Sputnik" nei laboratori russi. Risale l'oro sopra i 1900 dollari l'oncia, scende il dollaro. L'Opa di Liberty Global sull'operatore Internet Sunrise galvanizza il settore delle telecomunicazioni. Corre il petrolio dopo il netto calo delle scorte Usa

5' di lettura

La corsa al vaccino anti-Covid, che sostiene Wall Street, il risiko delle telecomunicazioni europee e l'apprezzamento del petrolio, di nuovo vicino ai massimi da sette mesi, hanno permesso alle Borse europee di segnare il quarto rialzo consecutivo. Londra, nonostante il -20,4% del Pil inglese nel secondo trimestre, è stata la migliore (+2,2%) grazie anche alla debolezza della sterlina e ai dati sulla produzione industriale di maggio. Piazza Affari è salita di un altro 1,13% chiudendo con il Ftse Mib a 20400 punti.

Vivace Wall Street - che chiude positiva con Dow Jones +1,05% e Nasdaq +2,13% - grazie alla fiducia indotta dall'ordine di 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid di Moderna, e dalla corsa dei prezzi del petrolio legata al netto calo delle scorte americane. Resta comunque la cautela, con lo stallo per l'approvazione dell'atteso pacchetto di aiuti fiscali che preoccupa gli investitori. Un ritardo nel via libera al piano di aiuti, teme il mercato, potrebbe pesare ulteriormente sulla ripresa.

A Wall Street Tesla super: capitalizza 290 miliardi

Due i temi sotto i riflettori a Wall Street: l'accordo da 1,5 miliardi di dollari in base al quale il governo federale degli Stati Uniti acquisterà 100milioni di dosi del vaccino per il Covid in preparazione da parte di Moderna, con opzione per altre 400 milioni di dosi, e lo split azionario annunciato da Tesla (ogni nuova azione sarà divisa in cinque) per dare maggiore appeal alle azioni per i risparmiatori. Il titolo sale di oltre il 10% sul Nasdaq e la capitalizzazione di Borsa sfiora i 290 miliardi.

Uk in recessione, sale del 9% la produzione europea

Intanto la crisi continua a mostrare i suoi effetti: il Pil della Gran Bretagna nel secondo trimestre è crollato del 20,4%, nei mesi tra aprile e giugno, in pieno lockdown, segnando così l'entrata in recessione e il crollo peggiore in Europa. Segnali incoraggianti sono arrivati però dalla produzione industriale britannica e anche da quella europea. A maggio la produzione industriale in Uk ha segnato un rimbalzo mensile del 9,3%. Positivo anche il dato europeo del mese di giugno, con un +9,1% mensile anche se il dato annuale resta a -12,3%. Sul fronte dei prezzi, a luglio in Italia si registra il terzo calo consecutivo, cosa che non accadeva dal giugno 2016. I prezzi sono scesi dello 0,2% mensile e dello 0,4% annuo.

Usa, +0,6% i prezzi al consumo a luglio, oltre le stime

A luglio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati più delle attese. Stando al dipartimento del Lavoro, il mese scorso l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6%, mentre gli analisti si aspettavano un +0,3%. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è aumentato dello 0,6%, contro attese per un +0,1%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +1%, mentre quello "core" è salito dell’1,6%. Per quanto il cosiddetto Cpi non rappresenti la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, il dato viene attentamente monitorato. Il valore considerato ottimale dalla Fed è pari a un aumento annuo del 2%. Nel dettaglio, su base mensile i prezzi energetici il mese scorso sono aumentati del 2,5%, i prezzi dei generi alimentari sono scesi dello 0,4%.