L’inflazione Usa preoccupa, le Borse Ue vanno in rosso. A Piazza Affari corre St

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I timori per l'inflazione scesa meno del previsto negli Usa pesano sull'azionario europeo, con le Borse tutte in netto calo, dopo una seduta positiva della vigilia nel Vecchio Continente. I prezzi al consumo in aprile negli Usa hanno rallentato su base mensile allo 0,3% dall'1,2% ma l'inflazione core ha accelerato a +0,6% mensile da +0,3%. I timori di un intervento più aggressivo da parte della Fed pesano a questo punto sul sentiment del mercato e torna l'avversioni a rischio, mentre Lagarde ha rafforzato le attese su un rialzo dei tassi in Europa a luglio. E non conforta neanche il dato sul Pil britannico che ha segnato un calo mensile dello 0,1% a marzo (+0,8% il dato trimestrale).

Resta alta la tensione anche sul fronte della guerra in Ucraina, con gli investitori che temono sempre di più un'escalation del conflitto con le ripercussioni anche sulla crescita e sul settore energetico.

A Piazza Affari focus su banche e trimestrali, si salva solo St

A Piazza Affari il FTSE MIB è di fatto tutto in rosso, si salva solo Stmicroelectronics: il gruppo italofrancese punta a ricavi di 20 mld di dollari e oltre nel periodo 2025-2027, con un margine lordo di circa 50%.Tra i cali più contenuti ci sono quelli delle utility, a partire da Snam Rete Gas , che ha chiuso il trimestre con un utile in crescita del 3,8% e confermato la guidance sul 2022. Trimestre in crescita del 10,6% per Poste Italiane a 495 mln, con un risultato operativo in salita dell'11,8% a 694 mln. Ricavi a 3 mld (+1,4%). In coda al listino Cnh Industrial, Tenaris e Unicredit(dopo il rally della vigilia). Fuori dal listino principale, vola l'As Roma che si avvicina al prezzo dell'Opa annunciata dall'azionista di controllo Friedkin a 0,43 euro per azione.

Dollaro si rafforza, giù euro e sterlina

Il dollaro in rafforzamento dopo l'inflazione Usa mette sotto pressione l'euro che arriva a un minimo di 1,044, livello che non vedeva da inizio 2017. «Il dato sull’inflazione Usa, insieme ai rumors sulla Bce, hanno portato ad una certa volatilità sull’euro/dollaro - commentano gli analisti di Mps Capital Services - che è tornato a scambiare sotto il livello chiave posto a 1,05 (prossimo obiettivo 1,0340)».



Da segnalare anche il calo della sterlina che ha aggiornato i minimi da due anni contro il dollaro dopo i dati che mostrano un rallentamento dell'economia britannica. La divisa britannica è debole anche contro euro in area 0,86, dopo essere scesa sotto questo livello per la prima volta da ottobre. «In questo caso - spiegano da Mps Capital Services - hanno pesato le dichiarazioni Ue su una possibile sospensione degli accordi commerciali qualora la Gran Bretagna revocasse il Protocollo sull’Irlanda del Nord, contestualmente ai dati sul Pil peggiori della attese».